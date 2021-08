Geheimtipp BirdNET aktualisiert: App erkennt Vogelstimmen auf dem iPhone

Nach Angaben des für die App verantwortlichen Forschers ist BirdNET bereits in der Lage 3000 unterschiedliche Vogelarten zu unterscheiden. Dabei konzentriert sich die Applikation schon lange nicht mehr nur auf heimische Vögel, sondern kann weltweit eingesetzt werden. Bei einem Testlauf mit befreundeten Forschern einer Universität in Indien, konnten 80-85% der dortigen Vögel eindeutig zugeordnet werden.

Allein in den vergangenen 24 Stunden haben 27.417 Nutzer 77.146 Beobachtungen zu 1.162 Vogelarten in die BirdNET-App übermittelt. Diese wurde damit für insgesamt 60.351.642 Beobachtungen und die anschließende Identifikation unterschiedlicher Vögel genutzt.

