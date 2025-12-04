Geheimtipp 4TRACK: Kostenfreier Mehrspurrekorder für Audioaufnahmen

Die iOS-App 4TRACK richtet sich an Nutzer, die musikalische Ideen ohne großen Aufwand festhalten möchten. Statt eines vollwertigen Produktionsumfelds bietet die Anwendung ein reduziertes Interface, das direkt zur Aufnahme führt.

Ohne gehts nicht: 4TRACK benötigt Mikrofonzugriff

Die App erfordert keine Registrierung und kommt ohne Werbung oder Datenübertragung aus. Alle Funktionen stehen vollständig offline zur Verfügung.

Aufnahme und Bearbeitung in vier Spuren

Herzstück der Anwendung ist ein einfacher Mehrspurrekorder mit vier Tonspuren. Jede Spur lässt sich einzeln aktivieren, damit neue Aufnahmen präzise zu bereits vorhandenen Passagen hinzukommen können. Die App gleicht Verzögerungen automatisch aus, damit die Spuren synchron bleiben.

Projekte werden während der Arbeit ohne weiteres Zutun gesichert und können bis zu acht Minuten Länge erreichen. Nutzer können Audioabschnitte schneiden, duplizieren, umkehren oder löschen und sie frei auf der Zeitleiste verschieben. Auch der Wechsel zwischen Spuren erfolgt per Wischgeste. Eine Zoomfunktion erleichtert das Bearbeiten kleinerer Details.

Werkzeuge für den Feinschliff und den Export

Für die klangliche Anpassung stellt jede Spur eigene Regler für Lautstärke, Panorama und einen einfachen Equalizer bereit. Zusätzlich bietet die App Hall und Echo, die sich direkt auf die jeweilige Spur anwenden lassen. Unterstützt werden gängige Audioformate wie WAV, MP3 oder M4A, die sich problemlos in ein Projekt importieren lassen.

Fertige Aufnahmen können als Stereodatei ausgegeben und mit einem eigenen Titelbild versehen werden. Der Export erfolgt auf Wunsch über AirDrop, Nachrichten, E-Mail oder die Dateien-App. Die Anwendung benötigt iOS 17 und ist mit einem Downloadumfang von rund 13 Megabyte vergleichsweise kompakt.

Darüber hinaus eignet sich die App nicht nur für musikalische Skizzen, sondern auch für einfache Sprachaufnahmen oder kleinere Audioarbeiten. Nutzer können etwa kurze Moderationen einsprechen, Geräusche aufnehmen oder kleine Hörstücken anlegen. Durch den schnellen Zugriff auf Aufnahme und Bearbeitung ist die Anwendung auch für spontane Projekte gut geeignet. Greift zu!