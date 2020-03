Geheimakte 3: Letzter Teil der Adventure-Reihe erschienen

Das Spiele-Studio Animation Arts hat den finalen Teil der preisgekrönten Adventure-Reihe „Geheimakte“ im App Store veröffentlicht. Die Fortsetzung der erfolgreichen Serie bringt Nina und Max zurück auf das iPhone und erscheint erneut als Premium App – ohne In-App-Käufe oder Episoden.

Die knapp 3GB große App für iPhone und iPad kostet 5,49 Euro und bietet euch vier spielbare Charaktere an, die nicht nur von einer deutschen Textausgabe, sondern auch von einer deutschen Tonspur begleitet werden.

Im Verlauf ihrer Geschichte nimmt euch die App mit zu über 100 verschiedenen Schauplätzen und bringt es nach Angaben des Anbieters auf eine Gesamtspielzeit von rund 8 Stunden. Zum Debüt des dritten Teils werden Geheimakte 1 und Geheimakte 2 aktuell für 3,49 Euro angeboten.

Kürzlich hat das Adventure-Traumpaar Nina und Max seine bevorstehende Hochzeit angekündigt … Dieses Vorhaben rückt nun gleich zu Beginn in weite Ferne. Max wird von einem Spezialeinsatzkommando der Polizei in seiner Berliner Wohnung verhaftet. Nina kann nur tatenlos zusehen, wie ihr Geliebter abgeführt wird. Im Vorbeigehen raunt er ihr eine verschlüsselte Botschaft zu. Den ersten Schock kaum überwunden, begibt sich Nina nun auf der die Suche nach ihrem Verlobten. Sie stößt auf eine antike Verschwörung, die die Menschheit an den Rand der Vernichtung zu bringen droht. Kann es sein, dass die aktuellen Geschehnisse mit den Ereignissen aus Tunguska in Verbindung stehen? Hängt das Schicksal der gesamten Menschheit von Ninas Erfolg ab? Gelingt es ihr Max zu retten oder wiegt das Schicksal vieler schwerer als ihr persönliches Glück?