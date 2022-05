Geführtes Gewichtstraining: Five/Three/One-App mit Health-Anbindung

Die Anwendung steht erst seit zwei Monaten in Version 2.0 zum Download zur Verfügung, lässt sich bereits ab iOS 12 installieren und ist nur knapp 30 MB groß. Insgesamt stehen drei In-App-Käufe zu Preisen von jeweils 3, 5 und 7 Euro bereit. Diese schalten zum einen das erweiterte Trainingspaket Beyond 5/3/1 frei, gestatten die individuelle Anpassung der Workouts und ermöglichen die Arbeit mit frei konfigurierbaren Gewichten.

Five/Three/One besitzt eine Integration mit Apples Health-Applikation, zeigt den eigenen Trainingsfortschritt auf eigenen Graphen an und erinnert auf Wunsch an bevorstehende Trainingseinheiten.

Dieser bietet euch mehrere Parameter an, die an den eigenen Geschmack angepasst werden können und verzichtet dankenswerterweise auf den Verkauf eines Abonnements. Die Five/Three/One-Applikation finanziert sich stattdessen über drei kleinere In-App-Käufe, die bei Gefallen zusätzliche Funktionen wie etwa die individuelle Bearbeitung der generierten Workouts freischalten, zum Einsatz der Anwendung aber nicht zwingend vorausgesetzt werden.

Die iPhone-Applikation, die auf dem Trainings-Programm des Buchautors Jim Wendler basiert, errechnet Wiederholungen anhand eurer Maximalgewichte und ist so in der Lage einen umfangreichen Trainingsplan zusammenzustellen. Werft dazu direkt mal einen Blick auf diesen Online-Kalkulator des App-Anbieters.

