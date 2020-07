Gartensaison 2021: Gardena zeigt Bluetooth-Neuheiten

Der Gartenausstatter Gardena wird fast alle Produktgruppen in der Saison 2021 mit zahlreichen Neuheiten erweitern. Neben neuen Akkugeräten, Sensoren und Schlauch-Systemen hat Gardena mehrere Gartengeräte und zwei Mähroboter mit Bluetooth-Integration angekündigt, die über die neue Gardena Bluetooth-App bedient werden sollen

Gardena SILENO minimo – Mähroboter mit Bluetooth

Gardena erweitert seine Familie der Mähroboter 2021 um einen Neuzugang – den SILENO minimo. Er ist einer der kleinsten Gardena Mähroboter.

Der SILENO minimo ist eines der neuen Gardena Bluetooth-Produkte, bei dem die Geräte auf kurze Entfernung mit dem Smartphone verbunden und per App bedient werden können. Der neue Gardena Mähroboter wird in zwei Modellvarianten, für 250 bzw. 500 Quadratmeter Fläche, angeboten.

Wissenswert: Alle SILENO city und life Modelle können ab der nächsten Gartensaison ebenfalls mit der neuen App bedient werden. Das gilt auch für Geräte, die vor dem Jahr 2021 gekauft worden sind. Ausgenommen davon sind die smart Modelle.

Der SILENO minimo ist eines der neuen Bluetooth-Produkte und kann über die neue Bluetooth-App bedient werden. Die Gardena Bluetooth-App gibt es für iOS und Android. Mit einfacher Menüführung und Set-Up-Assistent lässt sich der Mähroboter leicht installieren. Am Gerät können Basis-Einstellungen vorgenommen werden, für den Rest brauchen Gartenbesitzer einzig ein Smartphone oder Tablet mit der App und eine Bluetooth-Verbindung. Und schon lassen sich Zeitpläne für den Mäher erstellen sowie weitere Einstellungen per Fingertipp vornehmen. Eine Internetverbindung wird dafür nicht benötigt. Ideal für alle Gartenbesitzer, die kein System aus mehreren Gartengeräten benötigen, dennoch auf den Komfort und die Bedienung per App einzelner Geräte nicht verzichten wollen.

Gardena SILENO minimo – Die Eckdaten

zum selbstständigen Mähen von Rasenflächen

UVP 599,99 € (250 m²)

UVP 699,99 € (500 m²)

Lithium-Ionen-Akku: 18 V/2,1 Ah

SensorCut System: mäht streifenfrei und gleichmäßig

CorridorCut: gezieltes Mähen enger Passagen und Sackgassen

besonders leise

wetterunabhängiger Betrieb

einfach programmierbar über die Gardena Bluetooth-App

Schnitthöhenverstellung 2 bis 5 cm

Reinigung des Gerätes mit Gartenschlauch möglich

Weitere Gardena-Produkte mit Bluetooth

Neben dem Mähroboter bietet Gardena weitere Produkte mit Bluetooth-Verbindung an, die sich an Gartenbesitzer richten, denen die Bluetooth-Standardreichweite von etwa 10 Metern ausreicht.

Zu den neuen Gardena Bluetooth Produkten gehört die „Bewässerungssteuerung Bluetooth“. Direkt an einen Wasserhahn angeschlossen, verwaltet sie bis zu drei unabhängige Bewässerungspläne. In Kombination mit dem kabelgebundenen „Bodenfeuchtesensor“ wird die Bewässerung noch wassersparender und dann ausgesetzt, wenn der Boden feucht genug ist und daher keine Bewässerung notwendig ist.

Bestehend aus beliebig vielen der neuen „Bewässerungsventile 9 V Bluetooth“ lassen sich jetzt auch große Bewässerungsanlagen batteriebetrieben und per App bedienen. Gartenbesitzer, bei denen eine solche Anlage bereits in Betrieb ist, können einfach die neue „Steuereinheit 9 V Bluetooth“ mit den bestehenden Ventilen verwenden und ab jetzt alle Einstellungen in der Bluetooth-App vornehmen.

Die Bluetooth-Geräte lassen sich alle per App bedienen, jedoch nicht untereinander vernetzen. Sie sind auch nur dann mit der App verbunden, wenn eine aktive Bluetooth-Verbindung besteht. Die neuen Bluetooth-Geräte lassen sich nicht mit dem Gardena smart system kombinieren.

Gardena Bewässerungssteuerung Bluetooth

zur automatischen, zeit- und wassersparenden Bewässerung

UVP 69,99 €

einfach programmierbar über die Gardena Bluetooth-App

3 unterschiedliche Bewässerungspläne möglich

einstellbar sind Zeit, Dauer und Wochentage der Bewässerung

alle eingestellten Bewässerungszeiten können per Fingertipp um 50 % reduziert werden

Status LEDs für Bluetooth-Verbindung, Batterie und Bewässerung

‘Safe Stop‘ Technologie

‘Water Now‘ Funktion zur manuellen Bewässerung

Batteriebetrieb 1 x 9 V (nicht enthalten)

mit Gardena Bodenfeuchtesensor einsetzbar

Gardena Steuereinheit 9 V Bluetooth

zur Steuerung des Bewässerungsventils 9 V

UVP 49,99 €

einfach programmierbar über die Gardena Bluetooth-App

6 unterschiedliche Bewässerungspläne möglich

einstellbar sind Zeit, Dauer und Wochentage der Bewässerung

Status LEDs für Bluetooth-Verbindung, Batterie und Bewässerung

manuell einstellbar: Automatik-Betrieb oder Schließen des Ventils

‘Water Now‘ Funktion zur manuellen Bewässerung

Batteriebetrieb 1 x 9 V (nicht enthalten)

mit Gardena Bodenfeuchtesensor einsetzbar

kann mit bestehenden Bewässerungsventilen (Art.-Nr. 1251-20) eingesetzt werden

Gardena Bewässerungsventil 9 V Bluetooth