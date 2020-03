Garmin Pay: Jetzt auch für Commerzbank-Kunden

Garmin Pay, die kontaktlose Zahlungslösung von Garmin, steht ab sofort auch allen Commerzbank-Kunden zur Verfügung. Voraussetzung ist eine Garmin Pay-fähige Smartwatch sowie ein entsprechendes Konto bei der Commerzbank.

Die Commerzbank ist damit das erste konventionelle Kreditinstitut, das bei Garmin Pay mitmacht. Bei den sechs bisherigen Partnern handelt es sich fast ausschließlich um Fintechs mit virtuellen Produkten wie boon, Revolut, VIMpay und TransferWise.

Durch die Aufnahme der Commerzbank zu den Banking-Partnern können auch Kreditkarten wie TchiboCard Plus, die BahnCard Kreditkarte und die TUI Card in kompatiblen Garmin-Uhr für Zahlungen via Garmin Pay hinterlegt werden.

Die Commerzbank ist die erste deutsche Großbank, die ihren VISA, Mastercard und Debitcard-Kunden direkten Zugang zu Garmin Pay anbietet und direkt mit Garmin kooperiert. Für Commerzbank Kunden hat dies den Vorteil, dass sie nicht auf Drittanbieter-Prepaid-Lösungen angewiesen sind.

Garmins Uhren setzen zum Schutz der Zahlfunktion auf eine selbstgewählte PIN. Diese muss bei Bezahlvorgängen alle 24 Stunden und jedesmal wenn die Uhr vom Handgelenk entfernt wurde neu eingegeben werden. Garmin Pay lässt sich mit diesen Garmin-Produkten nutzen und setzt die Garmin Connect Mobile-App zur Ersteinrichtung voraus.