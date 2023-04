Garmin Edge 540 und 840: Neue Fahrrad-Computer mit kleinem Display

Bei Garmin wird es so langsam auch im Bereich der Fahrradcomputer unübersichtlich. Mit den Modellen Edge 540 und Edge 840 hat der Anbieter hier schon wieder zwei neue Modelle im Programm, die das bisher bereits erhältliche Line-up ergänzen. Und als sei dies nicht schon genug, kann man beide Geräte optional auch in einer Version mit integrierter Solarfunktion für eine längere Akkulaufzeit kaufen.

Unterm Strich platzieren sich die beiden neuen Edge-Modelle von Garmin als kleine Geschwister des Edge 1040. „Klein“ ist hier durchaus wörtlich zu nehmen, so kommen der 540 und der 840 nur mit einer Bildschirmdiagonale von 6,6 Zentimetern, während es der Edge 1040 hier auf 8,9 Zentimeter bringt. Die kompakte Bauform soll vor allem jene Käufer ansprechen, die einen dezenteren Begleiter an der Lenkstange bevorzugen. Vom Funktionsumfang her halten sich die Unterschiede ansonsten in Grenzen, hervorzuheben ist wohl vor allem, dass der Edge 540 im Gegensatz zum 840 auch auf den Touchscreen verzichtet und mithilfe einer mitgelieferten Tasten-Fernbedienung gesteuert wird.

Kleiner heißt auch weniger Akku

Der Größenunterschied zum Edge 1040 macht sich ansonsten auch bei der Akku-Laufzeit bemerkbar, diese wird bei den beiden neuen und kleineren Modellen bei GPS-Nutzung mit bis zu 26 Stunden angegeben, der Garmin Edge 1040 hält dagegen bis zu 35 Stunden durch. Wenn man sich zu dem satten Aufpreis von jeweils 100 Euro für die Solaroption durchringen kann, verspricht Garmin im GPS-Modus jeweils sechs zusätzliche Stunden Laufzeit für den Edge 540 und den Edge 840.

Vom Leistungsumfang her entsprechen die neuen Edge-Modelle dem aktuellen Garmin-Standard. Die Geräte haben Unterstützung für GPS, GLONASS und Galileo an Bord, sind mit barometrischem Höhenmesser, Magnetometer, Gyroskop, Beschleunigungsmesser und einem Sensor für das Umgebungslicht ausgestattet. An drahtlosen Schnittstellen stehen Bluetooth, WLAN und ANT+ für die Kommunikation mit der Connect-App von Garmin, dem Internet und externen Sensoren bereit. Die Fahrradkarte von Garmin ist jeweils vorinstalliert.

Der Garmin Edge 540 geht mit einer Preisempfehlung von 400 Euro an den Start, der Edge 840 kostet 500 Euro und für das alte und neue Flaggschiff Edge 1040 bezahlt man 600 Euro (jeweils ohne Solarfunktion).