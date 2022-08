Apple-Watch-Aktion: 3 Nylon-Armbänder für 5 Euro

Das USB-C-auf-Lightning-Kabel von Syncwire konnten wir aktuell sogar für nur 3,80 Euro statt 18,98 Euro kaufen. Klickt dafür zunächst den 30-Prozent-Coupon auf der Produktseite an und packt an der Kasse den Rabattcode K9UZ3V7V dazu.

Um die Armband-Pakete zum Aktionspreis zu erhalten, müsst ihr an der Amazon-Kasse den Rabattcode V8VTYPTL eingeben und anwenden. Achtet damit verbunden auf die Preisanzeige vor Kaufabschluss, da die Sonderaktion sowohl in der Stückzahl als auch zeitlich begrenzt ist.

Bei den Cacoe-Armbändern handelt es sich um Nylon-Loops, die in der Länge verstellbar sind. Das elastische Material ist dem Hersteller zufolge atmungsaktiv und wasserfest und lässt sich mit allen Modellen der Apple Watch verwenden. An den beiden Enden finden sich die klassischen Schnellverschlüsse zur Befestigung des Armbands an der Uhr. Die Regulierung der Länge ist mithilfe eines integrierten Edelstahlrings möglich.

