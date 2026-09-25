Govee Sky Ceiling Light im Test: Smarte Deckenleuchte mit Tiefe

Die Govee Sky Ceiling Light ist mit fast 54 Zentimetern Durchmesser, bis zu 7.000 Lumen und einem Preis von 399,99 Euro keine gewöhnliche smarte Deckenleuchte. Ihr Konzept verbindet sehr helle Raumbeleuchtung, farbige Effekte und eine künstliche Tageslichtsimulation.

Eine ungewöhnliche Lampe: Das 8 Kilo schwere Govee Sky Ceiling Light

Im Alltag entsteht dadurch ein anderer Eindruck als bei klassischen flachen LED-Leuchten, weil Govee mit mehreren Lichtzonen arbeitet und gezielt räumliche Tiefe erzeugen will.

Auffällig ist zunächst die Größe. Der Durchmesser beträgt 53,5 Zentimeter, die Leuchte ist etwa 8 Zentimeter hoch. Noch relevanter ist das Gewicht von gut acht Kilogramm. Entsprechend massiv fallen Metallgehäuse und Montageplatte aus. Govee legt außerdem schwere Befestigungselemente und ein Sicherungsseil bei, an dem sich die Leuchte während der elektrischen Installation einhängen lässt.

Ice and Fire: Einer der zahlreichen Effekte

Gerade die Montage sollte vor dem Kauf bedacht werden. Eine leichte Smart-Home-Leuchte, die sich ohne größere Vorbereitung an nahezu jeder Decke befestigen lässt, ist die Sky Ceiling Light nicht. Der Befestigungspunkt muss das Gewicht zuverlässig tragen. Besonders bei Gipskartondecken lohnt sich deshalb ein genauer Blick auf Unterkonstruktion, Dübel und zulässige Belastung.

Mit Montageplatte und Sicherungsseil

Die Installation selbst ist nachvollziehbar aufgebaut und lässt sich auch allein bewerkstelligen. Zunächst wird die Montageplatte befestigt. Anschließend kann die Leuchte über das Sicherungsseil gehalten werden, während der elektrische Anschluss erfolgt. Danach wird der Lampenkörper angesetzt und mit einer kurzen Drehbewegung verriegelt. Das erleichtert die Arbeit, ändert aber nichts daran, dass acht Kilogramm über Kopf deutlich anspruchsvoller sind als bei einer kleinen Deckenlampe.

Montageplatte, Schrauebn und Waco-Klemmen befinden sich im Lieferumfang

Der interessanteste Teil der Sky Ceiling Light ist ihr Aufbau aus drei separat ansteuerbaren Lichtbereichen. Neben der großen zentralen Fläche gibt es einen inneren Lichtring sowie eine weitere Lichtzone, die den Raum und die Decke indirekt mit einbezieht. Dadurch entsteht kein vollständig gleichförmiger Lichtkörper. Stattdessen wirkt das Licht räumlicher und erinnert tatsächlich eher an eine helle Öffnung in der Decke.

Dieser Effekt funktioniert nicht nur bei weißen Lichtfarben. Die drei Bereiche lassen sich auch unabhängig voneinander für farbige Szenen einsetzen. Besonders stimmig wirkt die Leuchte, wenn das Hauptlicht reduziert oder vollständig abgeschaltet wird und nur die Ringe für indirektes Licht sorgen. Dann zeigt sich, dass Govee nicht lediglich eine sehr große RGB-Leuchte gebaut hat, sondern mit unterschiedlichen Lichtebenen arbeitet.

Ein Sicherungsseil macht die Montage ohne Helfer möglich

7000 Lumen sorgen für sehr hohe Raumhelligkeit

Die maximale Helligkeit von 7.000 Lumen ist im Alltag mehr als eine technische Kennzahl. Schon deutlich unterhalb der maximalen Einstellung entsteht sehr viel Licht. In einem größeren Arbeitszimmer oder Studio kann die Leuchte problemlos die zentrale Raumbeleuchtung übernehmen. Bei voller Leistung und sehr kühler Farbtemperatur kann sie dagegen so hell wirken, dass der direkte Blick unangenehm wird.

Beim weißen Licht hinterlässt die Sky Ceiling Light einen guten Eindruck. Der Farbtemperaturbereich reicht laut Hersteller von sehr warmen 1.000 Kelvin bis zu extrem kühlen 10.000 Kelvin. In Apple Home unterstützt die Leuchte zudem Adaptives Licht und kann ihre Farbtemperatur damit automatisch an den Tagesverlauf anpassen. Gerade in Arbeitsumgebungen sowie bei Foto und Video fällt positiv auf, dass Hauttöne und Objekte nicht sichtbar in einen grünlichen LED-Farbstich kippen.

Per Matter bindet sich das Sky Ceiling Light in Apple Home ein

Weniger universell ist die Farbdarstellung. Sehr dunkles Blau oder kräftiges Violett wirken eher weich und pastellig. Das passt grundsätzlich zum Himmelsthema, dürfte aber Nutzer enttäuschen, die von einer RGBIC-Leuchte besonders gesättigte Effektfarben erwarten. Dafür sind animierte Übergänge angenehm fließend. Sonnenaufgänge, Abendlicht und andere naturorientierte Szenen wirken dadurch glaubwürdiger als hektische Farbwechsel.

112 Lichtszenen von Natur bis Neonfarbe

Govee bietet über 100 vorgefertigte Lichtlandschaften. Zusätzlich lassen sich eigene Szenen und Kombinationen über die App erstellen. Dazu kommt DreamView, womit sich die Deckenleuchte mit weiteren Govee-Produkten im Raum synchronisieren lässt.

Den vollen Zugriff auf Apple Funktionen bietet nur die Govee Home App

Die Stärke liegt dabei weniger in knalligen Partyeffekten als in weichen Übergängen und einer Beleuchtung, die an Himmel, Tageslicht und unterschiedliche Tageszeiten angelehnt ist.

Die Govee Home App bleibt die zentrale Schaltstelle. Dort lassen sich Helligkeit, Farbtemperatur, Farben, einzelne Lichtzonen, Szenen und eigene Effekte einstellen.

Zudem vorhanden ist DaySync. Die Funktion verändert Helligkeit und Farbtemperatur automatisch über den Tag. Morgens und tagsüber kann das Licht klarer und kühler ausfallen, während es gegen Abend wärmer wird. Laut Govee fließen dabei auch lokale Zeit und Wetterdaten ein.

Ein weiterer, entspannender Effekt: Abendwolken

DaySync passt Helligkeit und Weißton automatisch an

Gerade in einem Homeoffice ist diese Automatisierung sinnvoll. Wer viele Stunden am Tag im selben Raum arbeitet, muss nicht mehrfach manuell zwischen verschiedenen Weißtönen wechseln. Für Räume, deren Beleuchtung nur morgens und abends kurz eingeschaltet wird, fällt dieser Mehrwert deutlich geringer aus.

DaySync arbeitet mit unterschiedlichen Rezepten für Woche und Wochenende

Einen großen Teil der Produktkommunikation baut Govee auf das Thema Wohlbefinden auf. Die sogenannte „Vitality Spectrum Technology“ arbeitet unter anderem mit Lichtanteilen um 478 Nanometer. Diese Wellenlänge liegt in einem Bereich, auf den bestimmte lichtempfindliche Rezeptoren des menschlichen Auges reagieren (sollen). Govee verbindet dies mit Aussagen zu Wachheit und Tagesrhythmus. Ob da etwas dran ist, können wir nicht sagen. Hand aufs Herz, ist uns dieser Aspekt fast schon etwas zu esoterisch.

Belastbarer ist die Feststellung, dass die Leuchte sehr helles und dynamisch anpassbares Weißlicht erzeugt, das subjektiv näher an Tageslicht herankommt als viele gewöhnliche LED-Leuchten. Für den Augenkomfort nennt Govee außerdem eine Zertifizierung durch TÜV Rheinland für flimmerarmes beziehungsweise flimmerfreies Licht. Das können wir so unterschrieben.

Noch ein Effekt: Moving Sky

Apple Home, Matter, Bluetooth, WLAN

Technische Schutzwerte und subjektive Blendung sind zwei verschiedene Dinge. Bei 125 Watt Leistungsaufnahme und bis zu 7.000 Lumen bleibt eine hohe Leuchtdichte eine hohe Leuchtdichte. Wer empfindlich auf sehr helles Licht reagiert, dürfte die maximale Einstellung im Alltag nur selten benötigen. Gerade in kleineren Räumen ist eine reduzierte Helligkeit oft angenehmer.

Bei der Smart-Home-Einbindung ist die Ausstattung breit. Die Leuchte verbindet sich über 2,4-GHz-WLAN und Bluetooth mit der Govee App und unterstützt Alexa, Google Assistant, SmartThings und Matter. Damit lässt sie sich auch außerhalb des Govee-Systems in grundlegende Automationen einbinden. Komplexere Funktionen wie einzelne Lichtzonen, der sogenannte AI Lighting Bot, der auf Zurif Lichtstimmungen erzeugt, oder spezielle Szenen bleiben jedoch stärker an die Hersteller-App gebunden.

Wer möchte kann auch automatische Farbenspiele aktivieren

Ein eigenes Mikrofon besitzt die Sky Ceiling Light offenbar nicht. Musiksynchronisation funktioniert deshalb über ein Smartphone oder über Govees DreamView-System. Wer einen vollständig eigenständigen Musikmodus erwartet, sollte dies im Hinterkopf haben.

Matter öffnet die Basissteuerung für andere Smart Homes

Mit 399,99 Euro liegt die Sky Ceiling Light preislich weit über einer normalen smarten Deckenleuchte. Dafür bietet sie auch ein anderes Nutzungskonzept. Interessant wird sie vor allem dort, wo eine große Fläche über viele Stunden gleichmäßig beleuchtet werden soll und die automatische Anpassung über DaySync oder Apples Adaptives Licht tatsächlich zum Einsatz kommt.

Die Möglichkeiten zur Individualisierung sind nahezu grenzenlos

In Büros, Lofts oder größeren Arbeitszimmern können die hohe Lichtleistung, die drei getrennten Lichtzonen und die überzeugende Weißlichtdarstellung ihren Aufwand nachvollziehbar machen. Auch der räumliche Effekt hebt die Leuchte von vielen flachen Deckenmodellen ab, weil nicht nur eine einzelne Fläche gleichmäßig leuchtet, sondern verschiedene Ebenen miteinander kombiniert werden.

Als einfache Wohnzimmerlampe ist das Paket dagegen schnell überdimensioniert. Gewicht, Montageaufwand und Preis stehen dann Funktionen gegenüber, die möglicherweise nur selten genutzt werden. Wer dagegen täglich viele Stunden unter künstlichem Licht verbringt, bekommt keine bloße Effektleuchte, sondern ein leistungsstarkes Beleuchtungssystem, dessen stärkste Eigenschaften die ungewöhnlich räumliche Lichtwirkung und die automatische Anpassung über den Tagesverlauf sind.