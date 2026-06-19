Elf Jahre Apple Music: Drake führt die ewige Bestenliste an

Apple Music gewährt erstmals einen Blick auf die erfolgreichsten Künstler in der Geschichte des Streamingdienstes. Die gemeinsam mit Chart Data veröffentlichte Allzeit-Rangliste wird von Drake angeführt. Taylor Swift folgt auf dem zweiten Platz und ist damit zugleich die meistgestreamte Künstlerin bei Apple Music. Future komplettiert die ersten drei Positionen.

Apple Music hat den Beitrag von Chart Data über seinen offiziellen Account verbreitet und die Rangliste damit bestätigt. Auf den weiteren Plätzen folgen YoungBoy Never Broke Again und Bad Bunny. Dahinter finden sich Lil Baby, The Weeknd, Morgan Wallen, Kanye West und Post Malone.

Die zweite Hälfte der Top 20 beginnt mit Travis Scott. Ariana Grande landet auf Platz zwölf, gefolgt von Chris Brown, Kendrick Lamar, Lil Durk, Gunna und Rod Wave. Ed Sheeran, Justin Bieber und Eminem schließen die Liste ab.

Rap und Hip-Hop dominieren die Rangliste

Auffällig ist der hohe Anteil von Rap- und Hip-Hop-Künstlern. Neben Drake und Future gehören zahlreiche weitere Vertreter des Genres zu den ersten 20. Klassische Bands sind dagegen überhaupt nicht vertreten. Mit Taylor Swift und Ariana Grande schaffen es zudem lediglich zwei Frauen in die Allzeit-Rangliste.

Drakes Spitzenposition dürfte auch mit seiner engen Verbindung zu Apple Music zusammenhängen. Der Musiker war bereits beim Start des Dienstes im Jahr 2015 ein prominenter Partner von Apple und veröffentlichte zeitweise neue Inhalte exklusiv über die Plattform. Auch sein Radiosender OVO Sound Radio war früh Teil des Angebots.

Apple nennt keine Streamingzahlen

Wie viele Wiedergaben die einzelnen Künstler gesammelt haben, bleibt offen. Apple veröffentlicht im Gegensatz zu manchen Konkurrenten nur selten konkrete Abrufzahlen. Auch die Abstände zwischen den Platzierungen lassen sich daher nicht erkennen.

Die Rangliste umfasst die gesamte bisherige Laufzeit von Apple Music und damit rund elf Jahre. Sie bildet allerdings nur die Nutzung innerhalb von Apples Dienst ab. Bei anderen Streaminganbietern kann die Reihenfolge aufgrund einer abweichenden Nutzerstruktur entsprechend anders aussehen.