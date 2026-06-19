Rap dominiert
Elf Jahre Apple Music: Drake führt die ewige Bestenliste an
Apple Music gewährt erstmals einen Blick auf die erfolgreichsten Künstler in der Geschichte des Streamingdienstes. Die gemeinsam mit Chart Data veröffentlichte Allzeit-Rangliste wird von Drake angeführt. Taylor Swift folgt auf dem zweiten Platz und ist damit zugleich die meistgestreamte Künstlerin bei Apple Music. Future komplettiert die ersten drei Positionen.
Apple Music hat den Beitrag von Chart Data über seinen offiziellen Account verbreitet und die Rangliste damit bestätigt. Auf den weiteren Plätzen folgen YoungBoy Never Broke Again und Bad Bunny. Dahinter finden sich Lil Baby, The Weeknd, Morgan Wallen, Kanye West und Post Malone.
Die zweite Hälfte der Top 20 beginnt mit Travis Scott. Ariana Grande landet auf Platz zwölf, gefolgt von Chris Brown, Kendrick Lamar, Lil Durk, Gunna und Rod Wave. Ed Sheeran, Justin Bieber und Eminem schließen die Liste ab.
Rap und Hip-Hop dominieren die Rangliste
Auffällig ist der hohe Anteil von Rap- und Hip-Hop-Künstlern. Neben Drake und Future gehören zahlreiche weitere Vertreter des Genres zu den ersten 20. Klassische Bands sind dagegen überhaupt nicht vertreten. Mit Taylor Swift und Ariana Grande schaffen es zudem lediglich zwei Frauen in die Allzeit-Rangliste.
Drakes Spitzenposition dürfte auch mit seiner engen Verbindung zu Apple Music zusammenhängen. Der Musiker war bereits beim Start des Dienstes im Jahr 2015 ein prominenter Partner von Apple und veröffentlichte zeitweise neue Inhalte exklusiv über die Plattform. Auch sein Radiosender OVO Sound Radio war früh Teil des Angebots.
Apple nennt keine Streamingzahlen
Wie viele Wiedergaben die einzelnen Künstler gesammelt haben, bleibt offen. Apple veröffentlicht im Gegensatz zu manchen Konkurrenten nur selten konkrete Abrufzahlen. Auch die Abstände zwischen den Platzierungen lassen sich daher nicht erkennen.
Die Rangliste umfasst die gesamte bisherige Laufzeit von Apple Music und damit rund elf Jahre. Sie bildet allerdings nur die Nutzung innerhalb von Apples Dienst ab. Bei anderen Streaminganbietern kann die Reihenfolge aufgrund einer abweichenden Nutzerstruktur entsprechend anders aussehen.
Seit Mitte der 90er ist in USA der Rap/Hip-Hop hoch in den Charts. Ich hatte gehofft, dass das nur temporär wäre.
Die 70er und 80er hatten bessere Chart-Musik in USA.
Geschmäcker sind verschieden…
Keinen der genannten Künstler kennen ich tue.
Alt geworden, ich wohl bin …
Taylor Swift? Die kennt sogar meine Oma :)
Drake? Sagt mir wirklich nichts, muss ich mir mal anhören.
Wer oder was ist Drake?
Ich glaube, da hat man nichts verpasst.
Andere Länder andere Sitten – sieht man auch an der Führung dort.
Solange ich die Musik in AppleMusic finde, die ich hören mag sind mir so Chatlisten etc. wumpe.
Geschmäcker sind verschieden und zum Glück findet jeder das passende und es gibt keinen Einheitsbrei.