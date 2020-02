Galaxy Buds+: Samsungs iPhone-kompatibler AirPods-Konkurrent im Anmarsch

Samsung wird mit den „Galaxy Buds+“ wohl in Kürze eine neue Version seiner komplett kabellosen Ohrhörer vorstellen. Wie eine verfrüht erschienene Begleit-App nun belegt, platziert der Hersteller die Hörer als direkte AirPods-Konkurrenz. Die App dient ausschließlich dazu, die Galaxy Buds+ zusammen mit einem iPhone zu verwenden.

Die von Samsung veröffentlichten Screenshots bieten einen umfassenden Überblick in den Funktionsumfang der Hörer. So lassen sich beispielsweise die Umgebungsgeräusche flexibel filtern und die Klangeigenschaften per Equalizer anpassen. Samsung zufolge sind die Ohrhörer mit dem iPhone 7 und neuer kompatibel.

Zu weiteren technischen Details liegen noch keine bestätigten Infos vor. Immerhin scheint es, dass die Hörer bis zu elf Stunden mit einer Akkuladung auskommen, das mitgelieferte Ladecase erlaubt die Verlängerung der Gesamtlaufzeit auf bis zu 22 Stunden.

Zum Thema passt dann eine fragliche Entdeckung aus Korea ganz gut. Dort bietet ein Shop des Providers Korea Telecom neben dem Galaxy Buds+ auch die noch nicht vorgestellten Smartphone-Modelle Samsung Galaxy S20 und iPhone 9 zur Vorbestellung an.