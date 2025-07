Fußball-EM 2025 der Frauen: App-Tipps und ein Spielplan zum Drucken

Am heutigen 2. Juli beginnt in der Schweiz die Fußball-Europameisterschaft der Frauen. Bis zum Finale am 27. Juli in Basel stehen 31 Spiele auf dem Programm. Wer das Turnier digital begleiten möchte, kann auf mehrere Apps zurückgreifen, die aktuelle Infos, Push-Mitteilungen und Statistiken bieten. Wir stellen euch drei Favoriten vor – ergänzt gerne eure eigenen Tipps in den Kommentaren.

UEFA Women’s EURO 2025 App

Die offizielle App zur Frauen-EM 2025 wurde rechtzeitig zum Turnierstart umfassend überarbeitet. Neben Spielplan, Tabellen und Echtzeit-Benachrichtigungen bietet die App jetzt auch ein offizielles Fantasy-Spiel, einen Tippspiel-Bereich und spezielle Inhalte wie Behind-the-Scenes-Videos, Interviews oder Fan-Fotos direkt vom Spielfeldrand. Push-Nachrichten lassen sich gezielt für Teams oder Spielereignisse aktivieren.

Für Nutzerinnen und Nutzer in der Schweiz hält die App zusätzliche Informationen zu Anreise, Stadionregeln und weiteren organisatorischen Details bereit.

FotMob: Auch bei der Frauen-EM stark

FotMob gehört zu den beliebtesten Fußball-Apps weltweit. Auch bei der Frauen-Europameisterschaft 2025 liefert die App verlässliche Daten. Live-Ergebnisse, Tabellen und Aufstellungen werden ebenso abgedeckt wie Spielberichte und Video-Zusammenfassungen. Push-Mitteilungen lassen sich flexibel konfigurieren. Besonders praktisch sind die Live-Aktivitäten, die Spielstände direkt auf dem iPhone-Sperrbildschirm anzeigen können.

TorAlarm: Kompakt und schnell

Wer ausschließlich an Ergebnissen und schnellen Push-Benachrichtigungen interessiert ist, kann wie gewohnt auch auf TorAlarm zurückgreifen. Die App liefert Ticker, Tabellen und Tor-Updates in Echtzeit. Übersichtlich, ohne unnötige Extras, dafür aber werbefinanziert. Auch hier lassen sich Lieblingsmannschaften individuell auswählen, etwa für die deutsche Nationalelf oder gezielt für einzelne Spiele.

Klassiker: Die Sportschau-App

Die bewährte Sportschau-App kann auch während der Frauen-EM 2025 eine hilfreiche Ergänzung sein. Sie bietet einen übersichtlichen Live-Ticker, aktuelle Nachrichten rund um das Turnier und einen schnellen Zugriff auf Livestreams und Audioangebote. Wer unterwegs ist, freut sich zusätzlich über die CarPlay-Unterstützung: Über das Fahrzeugdisplay lassen sich die Audioübertragungen bequem abrufen.

Spielplan zum Ausdrucken

Für alle, die lieber mit dem Stift abhaken, bietet der Tagesspiegel einen druckbaren Turnierplan im PDF-Format. Der Spielplan enthält alle Gruppen, Anstoßzeiten und Austragungsorte.