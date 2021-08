Fußball-Bundesliga: DAZN streamt jetzt auch die Sonntagsspiele

An diesem Wochenende zeigt DAZN neben dem Auftaktspiel heute Abend auch die Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und Hertha BSC Berlin am Sonntag. Am kommenden Wochenende stehen dann am Freitag RB Leipzig gegen den VfB Stuttgart sowie sonntags Bayern gegen Köln und Hoffenheim gegen Union Berlin auf dem Plan. Eine Woche später zeigt DAZN unter anderem die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und der TSG Hoffenheim.

Die Fußball-Bundesliga startet am heutigen Freitag in ihre neue Spielzeit. Im Auftaktspiel stehen sich die Mannschaften von Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München gegenüber. Die Begegnung wird live bei SAT.1 und DAZN übertragen.

