Fürs Fensterbrett: LED-Pflanzenlicht mit App-Steuerung

Hobbygärtner, die ihre Pflanzen selbst vorziehen, dürfen demnächst wieder loslegen und die ersten Samen in die Erde stecken. Dabei ist es ziemlich egal, ob ihr Tomaten oder Cannabis anbaut: In der ersten Zeit ist es besonders wichtig, dass die Pflanzen ausreichend Licht bekommen und man die kurzen Tage und den Mangel an Sonnenlicht ausgleicht.

Der Anbieter BBSolar hat mit seinem Smarten LED-Pflanzenlicht ein Zubehör im Programm, das sich ganz besonders für die Verwendung am Fensterbrett oder auf Regalen eignet. Die Leuchte kann einfach mit einer Klemme befestigt werden und gibt ihr Licht über 138 LEDs ab, die sich auf zwei Schwanenhälse verteilt flexibel ausrichten lassen.

App-Steuerung inklusive

Wenn das schon alles wäre, hätten wir das Thema hier vermutlich nicht aufgegriffen. Doch lässt sich die Lampe über WLAN mit dem Internet verbinden und anschließend über eine iPhone-App bedienen und programmieren. HomeKit wird allerdings nicht unterstützt, die Lampe lässt sich aber mit Amazon Alexa und Google Home verbinden.

Neben Standard-Timern, die auf der Uhrzeit oder dem Sonnenlauf basieren, lässt sich bei dem Pflanzenlicht von BBSolar auch die Helligkeit regulieren. Zudem lassen sich je nach Stadium der Pflanze unterschiedliche LED-Spektren aktivieren. Dabei ist es auch möglich, die beiden Arme der Leuchte getrennt zu regulieren, sodass man parallel unterschiedliche Pflanzenarten mit Licht versorgen kann. In der Leuchte kommen laut Hersteller hochwertige Osram-LEDs zum Einsatz. Die maximale Lichtstärke wird mit 2.500 Lumen angegeben.

In der zugehörigen App finden sich bereits Voreinstellungen für häufig anzutreffende Pflanzenarten. Alternativ dazu kann man hier auch eigene Einstellungen als Vorlage hinterlegen.

Momentan für 32 Euro

Der reguläre Preis für das Pflanzenlicht von BBSolar wird mit 49,99 Euro angegeben. Aktuell bekommt man die Leuchte bereits für 32 Euro, wenn man zusätzlich den auf der Produktseite verfügbaren Rabattcoupon aktiviert.

Prüft allerdings wie immer bei solchen Aktionsangeboten noch einmal den beim Kaufabschluss für euch angezeigten Endpreis.