„Apple Home“-Zertifizierung von Matter-Produkten wird einfacher

Die hinter Matter und Zigbee stehende Connectivity Standards Alliance (CSA) hat zwei neue Zertifizierungsprogramme eingeführt, um die Zulassung von Produkten für diese Standards effizienter zu gestalten. Allem voran sollten davon auch Apple-Nutzer profitieren, weil Hersteller von Matter-Produkten künftig auch einfacher an die begehrte Auszeichnung „Works with Apple Home“ kommen können.

Bereits seit November haben Hersteller von Zubehör die Möglichkeit, auf Basis des sogenannten „FastTrack Recertification Program“ einfacher eine erneute Zertifizierung von Produkten zu erhalten. Diese kann beispielsweise bei Software-Aktualisierungen oder umfangreichen Änderungen benötigt werden. Den Herstellern steht hier ein spezielles Werkzeug zur Verfügung, um die Funktionalität und Leistung ihrer Produkte selbst auf Einhaltung der Standards zu testen, bevor eine formale Rezertifizierung erfolgt.

Ergänzend dazu bietet das „Portfolio Certification Program“ die Möglichkeit, innerhalb einer einzigen Zertifizierungsanfrage gleich mehrere Produktvarianten zu registrieren. Ein Hauptprodukt dient dabei als Basis, was Zeit und Kosten spart, wenn die Markteinführung mehrerer Gerätevarianten geplant ist.

Zusätzliche Prüfung durch Apple entfällt

Begleitend dazu hat sich Apple mit der CSA darauf geeinigt, die Tests, die im Rahmen der Matter-Zertifizierung vom Konsortium durchgeführt werden, zu akzeptieren, wenn die Hersteller die Kennzeichnung „Works with Apple Home“ verwenden wollen.

Damit vereinfacht sich der Zertifizierungsprozess für Gerätehersteller, die Matter-Produkte in das Apple-Home-System integrieren möchten. Bisher mussten Hersteller nicht nur die Zertifizierung der CSA durchlaufen, sondern auch separate Tests für die einzelnen Smart-Home-Ökosysteme absolvieren, um deren Kompatibilitätskennzeichen zu verwenden.

Im laufenden Jahr sollen auch Google („Works With Google Home“) und Samsung („Works With SmartThings“) dem Beispiel von Apple folgen. Zudem arbeitet die CSA daran, weitere „Works With“-Programme in den Prozess zu integrieren.