HomePod-Trick: Lautstärken mehrerer Speaker synchronisieren

Wer in den eigenen vier Wänden schon länger auf Apples Siri-Lautsprecher setzt, der hat sich zum Verkaufsstart des HomePod 2 am vergangenen Freitag vielleicht ein zweites Modell für die Küche geschossen. Vielleicht spielen sogar schon länger zwei Speaker oder mehr aus Cupertino in eurer Wohnung.

Über das Kontrollzentrum

Spätestens mit der Inbetriebnahme eines zweiten HomePods sollte man jedenfalls wissen, wie sich die Lautstärken aller Speaker am besten (und am schnellsten) über das Kontrollzentrum des iPhones synchronisieren lassen.

Der Blogger Benjamin Mayo hat den schnell verinnerlichten Handgriff am Wochenende in einem kurzen YouTube-Video demonstriert, das wir allen frisch gebackenen HomePod-Besitzern ans Herz legen.

Das nur 15 Sekunden kurze Video geht auf eine Eigenart der Lautstärkekontrolle über das Kontrollzentrum des iPhones ein: Standardmäßig beeinflusst der hier dargestellte Lautstärkeregler zwar alle verbundenen HomePods in einem Multiroom-Setup, macht diese jedoch nur anteilig lauter bzw. leiser und gleicht die Lautstärke nicht unter allen Lautsprechern ab.

Lautstärkeregler gedrückt halten

Umgenau dies zu forcieren kennt das iPhone-Kontrollzentrum jedoch einen Trick: So reicht es aus, den Lautstärkeregler des Kontrollzentrums einfach etwas länger gedrückt zu halten.

Macht man dies, synchronisiert sich die die aktive Lautstärke in allen Räumen und sorgt so für einen einheitlichem Pegel in der gesamten Wohnung.

Ein Handgriff der vielleicht nicht täglich benötigt wird, aber doch gekannt werden sollte und ein Trick, den Apple als Alleinstellungsmerkmal für die hauseigenen HomePods verbuchen kann. Die konkurrierende Sonos-Lautsprecher besitzen keinen (uns bekannten) Handgriff, um eine vergleichbare Anpassung der Raum-Lautstärken vorzunehmen.