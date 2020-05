Für watchOS 7: Warum nicht auch ein Ruhetag?

Der Software-Entwickler David Smith gehört zu den wenigen Programmierern, die sich voll und ganz der Apple Watch verschrieben haben.

Unter anderem bietet Smith die auf den Bau eigener Komplikationen ausgelegte Watchsmith-App an, hat mit Geneva Moon eine Mondphase-Erweiterung für die Computeruhr im Angebot und zielt mit den Gesundheits-Anwendungen Sleep++, Schrittzähler++, MyTrends++ und Workouts++ klar auf Träger aktueller Apple Watch-Modelle ab.

Entsprechend lesenswert ist Smiths Aufsatz „Möglichkeiten für watchOS 7„. Auf guten 300 Wörtern macht sich der Entwickler hier Gedanken über die Zukunft des Apple Watch-Betriebssystems, spekuliert welche Uhren wohl noch in den Genuss von watchOS 7 kommen werden (auf Series 1 und Series 2 sollte kein Geld mehr gesetzt werden) und fragt sich, an welchen Stellschrauben Apple wohl zuerst drehen sollte.

Dabei empfiehlt Smith unter anderem die Integration eines Ruhetages. Eine Idee, die wir bislang gar nicht auf dem Schirm hatten, deren Umsetzung durch Apple aber definitiv begrüßen würden :

Ich wünschte wirklich, die Apple Watch hätte ein Konzept für einen Ruhetag. Alle ihre Erfolgsserien, Abzeichen und das Coaching gehen davon aus, dass man jeden Tag seine Ringe schließen sollte. Nach meinem Verständnis der Physiologie und meiner eigenen Lebenserfahrung ist dies jedoch oft nicht ratsam. Ein gewisses Maß an Periodisierung zwischen Aktivität und Ruhe ist vorteilhaft.

Zum Beispiel habe ich in Pedometer++ (und Trends++) das Konzept eines verdienten Ruhetages, bei dem man, wenn man sein Ziel an 6 aufeinander folgenden Tagen erreicht, einen Ruhetag gewinnt und diesen in Anspruch nehmen kann, ohne eine Erfolgsserien zu verlieren. Ich habe dieses Konzept als sehr hilfreich empfunden […]