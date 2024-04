Twelve South ButterFly 2: Mini-MagSafe-Ladegerät startet in Deutschland

Das Ende vergangenen Jahres vorgestellte 2-in-1-Ladegerät ButterFly 2 von Twelve South ist jetzt auch hierzulande erhältlich. Der Vertrieb des kompakten Ladegeräts für das iPhone und die Apple Watch läuft in Deutschland über den Apple Store.

Auf der Produktseite im Onlineshop von Apple wird das ButterFly 2 von Twelve South als „weltweit kleinstes 2-in-1 USB-C MagSafe Ladegerät“ beworben. Wir glauben das zumindest so lange, bis uns kein Konkurrent eines Besseren belehrt. Ob diese Tatsache ausreicht, um den Verkaufspreis von 149,95 Euro zu rechtfertigen, muss jeder Apple-Kunde für sich entscheiden.

In der Regel kann man zumindest davon ausgehen, dass es es sich bei den über Apple vertriebenen Produkten von Drittanbietern um solides und zuverlässiges Zubehör handelt. So ist auch das Butterfly 2 in ein Gehäuse aus Aluminium gepackt und lässt sich nicht nur als Schnellladegerät für das iPhone und die Apple Watch, sondern auch als Ständer verwenden, mit dessen Hilfe das iPhone im StandBy-Modus und die Apple Watch im Weckermodus verwendet werden kann.

Zusammengeklappt ist die Größe des Ladegeräts mit Apples AirPods-Hülle vergleichbar, im Praxiseinsatz kann man die beiden Scheiben nebeneinander legen, während durch ein Band aus Lederimitat verbunden bleiben.

Netzteil und Reiseadapter im Lieferumfang enthalten

Eine Besonderheit gilt es auch in Verbindung mit dem mitgelieferten Ladegerät zu erwähnen. Nicht nur, weil ihr dann auch gleich das passende USB-C-Netzteil inklusive einem einen Meter langem Ladekabel zur Hand habt, sondern vor allem auch weil Twelve South es bei seinem Reiseladegerät als selbstverständlich ansieht, dass man damit auch in anderen Ländern Strom tanken will. Neben dem Standardstecker für Europa sind daher auch drei weitere Steckeraufsätze im Lieferumfang enthalten, mit deren Hilfe man auch in Großbritannien, Hong Kong, Singapur, Nordamerika, Japan, Australien und Neuseeland Anschluss findet.