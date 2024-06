Für Spiele und Apps: App Store zeigt neue Top-Charts an

Apple hat mehrere Änderungen in seinem App Store vorgenommen und zeigt in seinem mobilen Software-Kaufhaus nun durchgängig eine Schlagwortleiste in den Bereichen Apps und Spiele an, sowie den Schnellzuggriff zu zwei neu gestalteten Ranglisten, auf die über den Bereich der Suche zugegriffen werden kann.

Schlagwörter für Apps und Spiele

Die Schlagwörter im Bereich Apps und Spiele wurden im vergangenen Jahr immer mal wieder ein- und dann auch wieder ausgeblendet, tauchen nun aber durchgängig auf allen Geräten und unabhängig vom gerade aktiven iCloud-Konto auf. Im Bereich Apps bietet Apple etwa 30 unterschiedliche Schlagwörter an. Neben Kategorien wie Unterhaltung, soziale Netze, Foto und Video, Bildung und Sport sind hier auch spezifische Zusammenstellungen wie etwa Safari-Erweiterungen oder Apps für die Apple Watch zu finden.

Lasst uns einen Blick auf das Schlagwort „Safari-Erweiterungen“ werfen : Leider zeigt der App Store nach der Auswahl nicht eine Ansicht aller Anwendungen an, die ihrerseits auch über eine integrierte Erweiterung für den Safari-Browser verfügen, sondern beschränkt sich auf die Anzeige redaktionell zusammengestellter App-Sammlungen, die Apples App Store-Redaktion in den zurückliegenden Monaten und Jahren zu unterschiedlichen Anlässen versammelt hat.

Gleiches gilt für das Schlagwort „Apps für die Apple Watch“: Wer dieser Schlagwort-Taste folgt, bekommt ebenfalls nur eine Auswahl redaktioneller App-Zusammenstellungen angezeigt, die in der Vergangenheit von Apple veröffentlicht wurden.

Top-Charts für Spiele und Apps

Im Bereich der Suche ist jetzt die neue Sektion Charts verfügbar, der Anwendern sowohl die App-Charts als auch die Spiele-Charts zur Auswahl anbietet und hier den direkten Einstieg in die aktuellen Top-Listen gestattet.

Apple unterscheidet hier zwischen Anwendungen, die vor dem Download bezahlt werden müssen, und solchen, die sich über In-App-Käufe, Abonnements oder Werbung querfinanzieren und von Apple (leicht irreführend) als “gratis” kategorisiert werden.

Innerhalb der Charts lassen sich zudem einzelne Kategorien auswählen, um etwa nur Spiele aus der Kategorie Rennsport anzuzeigen.