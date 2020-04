Für Photo- und QR-TAN: Banking4 jetzt mit Apple Watch App

Die Online-Banking-App Banking4, einer der wenigen App Store-Kandidaten, der weder eure Umsatz-Daten analysiert, noch mit Preisvergleichen oder Strom-Wechsel-Angeboten nervt, erweitert seinen ohnehin schon umfangreichen Funktionsumfang um eine Apple Watch-Erweiterung.

Version 7.3 des 10 Euro teuren Universal-Downloads bietet Apple Watch-Trägern die Banking4 TAN-Watch App als zusätzlichen Screen für die Anzeige von Photo-TAN- oder QR-TAN-Mustern an. Die Entwickler erklären:

Dadurch wird es möglich, eine Photo-TAN oder QR-TAN auf dem gleichen Smartphone zu erfassen, auf dem Banking4 ausgeführt wird. Starten Sie bei der TAN-Aufforderung auf dem Smartphone die Photo-TAN App Ihrer Bank und fotografieren Sie damit die Anzeige auf der Smartwatch. Die so ermittelte TAN können Sie dann in der Eingabeaufforderung in Banking4 eintragen.