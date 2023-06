Für iPhone und Watch: Bestellstart für Belkins neue Dual-Powerbank

Dass der Zubehör-Anbieter Belkin eine neue Powerbank mit Schnellladefunktionen für iPhone und Apple Watch in den Markt einführen würde, konnten wir bereits in Erfahrung bringen. Nun ist der Bestellstart für den neuen Stromspender angelaufen, der in einer Woche in die Auslieferung gehen soll.

Insert

You are going to send email to