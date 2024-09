Neue Apple-Aktionen: Gratisabos für Apple Music und MLS Season Pass

Apple bietet derzeit zwei Aktionen an, die in Verbindung mit dem Kauf und der Einlösung von Apple-Geschenkkarten beziehungsweise mit dem Aufladen des persönlichen Apple-Guthabens stehen. Nutzer können dabei kostenlose Abonnements für Apple Music und den MLS Season Pass erhalten. Die Aktionen sind jeweils an bestimmte Bedingungen geknüpft und gelten nur für eine begrenzte Zeit.

MLS Season Pass kostenlos

Das erste Angebot betrifft den so genannten MLS Season Pass. Apple-Nutzer, die eine Geschenkkarte einlösen, erhalten aktuell die Möglichkeit, den MLS Season Pass kostenlos zu aktivieren. Das Abo beinhaltet den Rest der aktuellen Saison 2024 inklusive der Playoffs. Wenn das Angebot wahrgenommen wird, kann das Abonnement bis Februar 2025 genutzt werden, danach verlängert es sich automatisch zum regulären Preis von 99 Euro pro Saison. Für aktive Apple TV+-Abonnenten belaufen sich die Kosten auf 79 Euro pro Saison. Das Angebot ist auf einen MLS Season Pass pro Apple-Account begrenzt. Wer das Angebot ablehnt, hat nachträglich keine Möglichkeit, dieses erneut zu aktivieren.

1 Monat Apple Music fürs Aufladen

Die zweite Aktion richtet sich an Nutzer, die ihr Apple-Konto mit neuem Guthaben direkt über die iPhone-Einstellungen aufladen. Bei einem Mindestbetrag von 25 Euro erhalten diese hier einen Monat kostenlosen Zugang zu Apple Music. Nach Ablauf des Gratismonats beträgt der Preis für das Abonnement die üblichen 10,99 Euro pro Monat. Auch dieses Angebot ist auf einen kostenlosen Monat pro Apple-Account begrenzt. Das Abo muss unmittelbar nach dem Aufladevorgang eingelöst und aktiviert werden, um den Bonusmonat zu erhalten.

Apple gibt an, dass die kostenlosen Zugänge den Nutzern die Möglichkeit bieten sollen, die jeweiligen Dienste kennenzulernen. Beide Angebote sind an bestimmte Bedingungen gebunden, die vor Abschluss eines Abos beachtet werden sollten. Die Aktionen stehen nur für eine begrenzte Anzahl von Nutzern zur Verfügung, und eine nachträgliche Aktivierung der Angebote ist nicht möglich.