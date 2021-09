Für iPhone 13 und iOS 15: Neues Benutzerhandbuch verfügbar

Was erst mal nach langweiliger Gebrauchsanweisung klingt, hat durchaus einen Abstecher verdient. Apple nutzt eine angenehm einfache Sprache, die Einsteiger an die Hand nimmt und erfahrenen iPhone-Nutzern das schnelle Scannen des Textes ermöglicht.

Die Web-Version des offiziellen iPhone-Benutzerhandbuches berücksichtigt alle mit iOS 15 kompatiblen iPhone-Modelle ab der ersten Generation des iPhone SE (also das iPhone 6s, das iPhone 7, das iPhone 8, das iPhone X, das iPhone 11, das iPhone 12 und das iPhone) und beschreibt nicht nur die neuen Funktionen von iOS 15, sondern bietet sich als umfassende Gebrauchsanweisung an, die auf nahezu alle wichtigen Features des iPhone-Betriebssystems eingeht und diese ausführlich erklärt.

Apple hat die deutsche Ausgabe des offiziellen iPhone-Benutzerhandbuches auf den aktuellsten Stand gebracht und bietet die auf den 22. September datierte Version für iOS 15 und die iPhone 13-Familie nun sowohl in einer Web-Version als auch über den hauseigenen Apple Book Store zum Blättern an.

