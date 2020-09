Für iOS 14: Kostenlose App erstellt Foto-Widgets mit eigenen Bildern

Wir gehören zu den Fans des Mac-Entwicklers Sindre Sorhus, aus dessen beeindruckendem Portfolio wir gleich mehrere Apps täglich nutzen.

Unter anderem sorgt sich Plash um den Desktop-Hintergrund am iMac, Shareful erweitert das Teilen-Menü von macOS und der Touch Bar Simulator gibt uns, auch ohne einen Mac mit der berührungsempfindlichen Eingabeleiste zur Hand, die Möglichkeit neue Touch Bar-Anwendungen auf Herz und Nieren zu testen.

Mit seinem Custom Photo Widget hat Sorhus jetzt eine neue iPhone-Anwendung veröffentlicht, die ihren Nutzern ein Foto-Widget für iOS 14 in die Hand drückt. Der kostenfreie erhältliche Download bietet euch drei unterschiedliche Widget-Größen an, in denen sich ein oder mehrere Fotos platzieren lassen.

Diese werden dann entweder statisch oder dynamisch wechselnd angezeigt. Wer sich dafür entscheidet mehr als ein Foto in die Custom Photo Widget-App zu importieren kann das Wechsel-Intervall anschließend auf 5, 10 oder 30 Minuten beziehungsweise auf 1, 2, 4 6, 12 oder 24 Stunden einstellen.

Anders als bei konkurrierenden Downloads gestattet das Custom Photo Widget zwischen bis zu 100 Schnappschüssen zu wechseln und erlaubt unter das Anlegen mehrerer Widgets mit unterschiedlichen Fotos, die sich zusammen in einen Stapel legen lassen.

Sorhus bietet seinen Download komplett kostenfrei an, dürfte auf kurz oder lang aber zu einer kleinen Einmalzahlung wechseln. Wer also ein grundsätzliches Interesse an der nur 6MB kleinen Applikation hat, die mittlerweile in Version 1.2 vorliegt, greift am besten sofort zu.

Das Custom Photo Widget ist am 21. September erschienen und wurde seitdem drei Mal aktualisiert. Zuletzt hat Sorhus die Option eingeführt, mit einer Berührung des aktiven Fotos eine beliebige Web-Adresse aufzurufen. Diese muss lediglich in den Einstellungen der App hinterlegt werden.