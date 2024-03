Für den Weckermodus: Apple-Watch-Ladeständer mit USB-C

Gibt es da draußen eigentlich Anwender oder Anwenderinnen, die sich hauptsächlich von ihrer Apple Watch wecken lassen? Apple selbst liefert dafür seit einiger Zeit ja den so genannten Nightstand- beziehungsweise Weckermodus aus.

Für Schreib- und Nachttisch

Hier im Benutzerhandbuch der Apple Watch beschrieben, zeigt der Weckermodus den Ladestatus der Computeruhr, die Uhrzeit von bereits konfigurierten Weckern, sowie die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum an, sobald die Apple Watch zum Laden mit einem Ladegerät verbunden wird.

Um die Funktion am Nachttisch auch ordentlich einsetzen zu können, empfehlen sich Ladegeräte, die die Apple Watch in eine aufrechte Position bringen und so mit einem Blick ablesbar machen. Hier bietet der Zubehöranbieter Newdery ein Ladegerät mit integrierten Ladepuck für die Apple Watch und USB-C-Port für 17 Euro an.

Newdery, das war die selbe Bude, die auch ein eher ungewöhnliches Wandladegerät mit integriertem Ladepuck für die Apple Watch im Portfolio hat.

Mit integriertem Ladepuck: Neues Wandladegerät für die Apple Watch

Der Nachttischständer ist ausschließlich für die Nutzung mit Apples Smartwatch gedacht. Mit einem Listenpreis von 20,99 Euro ausgezeichnet, gibt es die Halterung aktuell mit 19 Prozent Nachlass.

Der Ständer ist mit allen Modellen der Apple Watch und der Apple Watch Ultra kompatibel, setzt im Gegensatz zu vielen Alternativen, kein vorhandenes Ladekabel voraus und gibt an, aufgelegte Armbanduhren in zwei bis zweieinhalb Stunden vollständig aufladen zu können.

Der Ladestand wiegt 123 Gramm und muss zum Einsatz nur noch mit einem USB-C-Kabel verbunden werden, das mit mindestens drei Watt Leistung versorgt wird. Der Newderys Ladeständer ist in den drei Farbvarianten schwarz, rosa und weiß erhältlich und stellt sich im eingebetteten Video kurz vor. Alternativen, wie etwa dieser kreisrunde Ständer liegen preislich üblicherweise bei ungefähr 20 Euro.