Entspannter fliegen: iPhone- und iPad-Halter fürs eigene Bordprogramm

Die Urlaubssaison läuft an, und nicht jedes Flugzeug bietet ein gutes Bordprogramm. Oft ist es besser Filme, Serien oder heruntergeladene Folgen lieber auf dem eigenen iPhone oder iPad zu schauen anstatt sich auf das Entertainmentsystem im Flugzeug zu verlassen. Allerdings kann man sich mit kleinen Halterungen das Leben deutlich angenehmer machen. Das haben wir auf unserem letzten Flug bei einem anderen Passagier gesehen. Bevor man das Gerät die ganze Zeit in der Hand hält oder ungünstig auf dem Klapptisch abzustellen, landet es damit auf Augenhöhe.

Für größere Geräte bietet sich etwa der Flight Flap XL an. Die flexible Unterlage lässt sich biegen, bleibt formstabil und kann Smartphones, Tablets, E-Reader, Bücher oder auch eine Nintendo Switch in Position halten. Mit Maßen von 30 × 18 Zentimetern ist die Halterung groß genug für ein iPad, bleibt aber flach genug für Rucksack, Laptoptasche oder Handgepäck.

Praktisch ist die Lösung nicht nur im Flugzeug. Auch im Zug, im Hotelzimmer, am Schreibtisch oder auf dem Nachttisch lässt sich das Zubehör als einfacher Ständer verwenden. Gerade bei längeren Reisen ist das angenehmer, als das iPad ständig auf dem Schoß zu balancieren.

MagSafe-Halterung fürs iPhone

Wer vor allem mit dem iPhone reist, sollte sich alternativ die UGREEN Flugzeughalterung einmal genauer ansehen. Der kompakte Helfer wird per Klemme an Klapptisch, Sitzrückseite oder einer anderen geeigneten Kante befestigt. Das iPhone hält magnetisch per MagSafe und kann im Hoch- oder Querformat ausgerichtet werden.

UGREEN setzt auf mehrere Gelenke, sodass sich der Blickwinkel anpassen lässt. Das ist besonders im Flugzeug praktisch, wenn der Sitzabstand knapp ist oder der Vordermann seine Lehne zurückstellt. Zusammengefaltet nimmt die Halterung wenig Platz ein und eignet sich damit auch für Pendler, Geschäftsreisen oder den nächsten Städtetrip.

Beide Zubehörteile lösen kein großes Problem, machen lange Reisen aber spürbar bequemer. Wer vor dem Abflug noch Filme oder Serien in Apple TV, Netflix oder Disney+ herunterlädt, sollte außerdem an Kopfhörer, Powerbank und ausreichend Speicherplatz denken. Dann steht der nächsten Langstrecke kaum noch etwas im Weg.