iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 44 347 Artikel

Günstiger als Baseus

Für 25 Euro durch den Urlaub: Anker lädt bis zu fünf Geräte
Artikel auf Mastodon teilen.
2 Kommentare 2

Nachdem wir Anfang der Woche bereits günstige USB-Netzteile für den Urlaub vorgestellt haben, wollen wir noch eine Alternative für Reisen außerhalb der Länder mit Eurosteckdose nachreichen. Der Anker Nano Reiseadapter ist aktuell für 24,99 Euro erhältlich und deckt die vier Steckertypen A, C, G und I ab.

Anker Nano Reiseadapter3

Vier USB-Anschlüsse und eine Steckdose

Damit lässt sich der Adapter laut Anker in mehr als 200 Ländern und Regionen verwenden. Die passenden Kontakte für Europa, Großbritannien, die USA, Australien und zahlreiche asiatische Länder werden über seitliche Schieber ausgefahren. Eingeklappt misst der Adapter lediglich 8,6 × 5 × 2,5 Zentimeter und wiegt 107 Gramm.

An der Vorderseite befindet sich eine universelle Steckdose. Ergänzend stehen zweimal USB-C und zweimal USB-A zur Verfügung, sodass sich theoretisch bis zu fünf Geräte gleichzeitig anschließen lassen. Das können beispielsweise ein iPhone, eine Apple Watch, AirPods, eine Kamera und ein zusätzliches Netzteil sein.

Anker Nano Reiseadapter1

20 Watt nur bei Einzelbelegung

Mit einem einzelnen USB-C-Gerät erreicht der Anker Nano eine Ladeleistung von maximal 20 Watt. Für ein iPhone reicht dies zum schnellen Aufladen aus. Werden mehrere USB-Anschlüsse gleichzeitig genutzt, teilen sich diese allerdings lediglich 15 Watt. Der Adapter eignet sich daher in erster Linie für das iPhone, die Apple Watch, AirPods und anderes Zubehör, das über Nacht geladen werden kann.

Ein iPad lässt sich ebenfalls versorgen, allerdings langsamer. Für ein MacBook ist die USB-Leistung dagegen zu gering. Über die integrierte Steckdose kann bei Bedarf weiterhin ein separates MacBook-Netzteil angeschlossen werden.

Baseus Reiseadapter

Baseus ist leistungsfähiger und teurer

Wer auch iPad und MacBook direkt über den Reiseadapter laden möchte, sollte sich den von uns bereits vorgestellten Baseus EnerCore CG11 ansehen. Dieser kostet aktuell 42,99 Euro, liefert dafür aber bis zu 70 Watt und bringt ein ausziehbares USB-C-Kabel mit.

Der Baseus-Adapter kann insgesamt bis zu sechs Geräte versorgen und ist damit die flexiblere Komplettlösung. Anker punktet dagegen mit dem niedrigeren Preis, dem geringeren Gewicht und den kompakteren Abmessungen. Wer auf Reisen hauptsächlich ein iPhone und kleinere Geräte laden will, bekommt für knapp 25 Euro einen brauchbaren Universaladapter.

Wie bei praktisch allen Universal-Reiseadaptern ist zu beachten, dass der Anker Nano lediglich die Form des Steckers anpasst. Eine Umwandlung der Netzspannung findet nicht statt. Vor dem Anschluss von Rasierern, Haartrocknern oder anderen Elektrogeräten sollte daher geprüft werden, ob diese mit der am Reiseziel vorhandenen Spannung kompatibel sind.

Produkthinweis
Anker Nano Reiseadapter Weltweit, Universal Reiseadapter mit 4X USB, 2X USB C, 2X USB A und 1x AC, Steckdosenadapter... 24,99 EUR

Produkthinweis
Baseus Enercore 70W Reiseadapter Weltweit mit Ausziehbarem Kabel, Universal Reisestecker mit 2AC+2USB A+USB C... 42,99 EUR 59,99 EUR

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
17. Juli 2026 um 12:39 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    2 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • Antworten Melden

  • Das Teil von Anker hatte ich, die geringe Leistung nervt im Alltag doch sehr. Hab gestern gerade Lieferung erhalten, TESSAN Travel Adaptor Worldwide PD 70 W und nur geringfügig größer als Anker, 34,99 Euro. Deutlich besser Wahl.
    https://amzn.to/4gF6xOJ

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 44347 Artikel in den vergangenen 6894 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven