Führungswechsel im App Store: Apple stellt das Software-Kaufhaus neu auf

Nicht nur Apples langjähriger Finanzchef Luca Maestri verlässt seinen angestammten Posten im Unternehmen, auch die Leitung des umsatzstarken App Stores steht vor einer Neuorganisation. Matt Fischer, der seit 2010 die Leitung des App Stores innehatte, wird Apple im Oktober verlassen.

„Apple Fellow“ Phil Schiller: Überblickt den App Store auch weiterhin

Fischer selbst begründete seinen Rückzug nach 21 Jahren bei Apple damit, dass jetzt der richtige Zeitpunkt sei, um die Verantwortung an die nächste Führungsgeneration zu übergeben. Die Umstrukturierung soll Apple helfen den App Store zukunftsfähig zu gestalten.

Umstrukturierung in zwei Bereiche

Dies berichtet der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg und erinnert an den starken regulatorischen Druck mit dem das App-Store-Geschäft Apples derzeit zu kämpfen hat. Nicht nur in Europa wird Apple dazu gezwungen alternative App-Stores und Zahlungsmethoden auf seinen Geräten zuzulassen, auch in anderen Regionen und Märkten weltweit prüfen Wettbewerbshüter vergleichbare Schritte.

Phil Schiller, der die Gesamtverantwortung für den App Store trägt, soll die Umstrukturierung initiiert haben und will das Software-Kaufhaus künftig von zwei separaten Teams führen lassen: Während sich ein Team ausschließlich auf Apples eigenen Store konzentrieren wird, soll das andere den Auf- und Ausbau der alternativen App-Marktplätze überwachen. Schiller selbst wurde 2020 zum Apple Fellow ernannt und ist seitdem nur noch für den App Store verantwortlich. Nachfolger Schillers als Marketing-Chef ist Greg Joswiak.

Thai und Oliver übernehmen

Carson Oliver, ein langjähriger Senior Director bei Apple, wird die Leitung des Teams übernehmen, das sich um den bisherigen App Store kümmert. Ann Thai, bislang unter anderem für die Suchfunktion des App Stores zuständig, wird das Team für alternative Vertriebskanäle leiten. Beide unterstehen Phil Schiller.

Der App Store ist ein bedeutender Geschäftszweig Apples und trägt jährlich etwa 20 Milliarden US-Dollar zum Umsatz des Unternehmens bei.