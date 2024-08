Geheimtipp Kalkyl: Pro-Funktionen der Rechner-App jetzt kostenlos

Die Pro-Funktionen der Rechner-Applikatione Kalkyl sind ab sofort für alle Nutzer kostenlos erhältlich, zudem wurde die App um mehrere neue Funktionen erweitert. Eine der zentralen Neuerungen ist die Möglichkeit zur Umrechnung komplexer Einheiten. Nutzer können jetzt beispielsweise Flächenpreise in unterschiedlichen Währungen und Maßeinheiten vergleichen, wobei zur Umrechnung stets aktuelle Wechselkurse herangezogen werden.

Kollaborativer Dokumente

Eine weitere wichtige Funktion ist die Einführung kollaborativer Dokumente. Diese ermöglichen es, Berechnungen gemeinsam zu bearbeiten, auf Wunsch sogar unter Einsatz verschachtelter Ausdrücke.

Auch die symbolische Differenzierung wurde integriert. So soll die App beispielsweise in der Lage sein, Ableitungen wie d/dx von √cos (x²) zu berechnen, was in der Praxis oft eine Herausforderung darstellt.

Graphen, Währungsumrechnungen und mehr

Trotz der umfangreichen Funktionen bleibt die in Schweden entwickelte Kalkyl-Applikation vergleichsweise einfach und intuitiv in der Bedienung. Doppelt belegte Tasten gestatten per Wischgeste den Zugriff auf die zweite Funktion. Zudem ist Kalkyl für schnelle Berechnungen optimiert und bietet den Zugriff auf Rückgängig- und Wiederholungsfunktionen an. Auf unterstützten Geräten können Nutzer den Trackpad-Modus der Tastatur nutzen, um präzise Eingaben vorzunehmen – auch haptisches Feedback ist verfügbar.

Für iPad-Nutzer wurden die Interaktionen mit dem Pointer weiter verbessert, darüber hinaus bietet auch das Tablet Basisfunktionen für die Erstellung von Graphen. Damit können einfache grafische Darstellungen direkt in der App erstellt werden.

Kalkyl ist zudem an die individuellen Bedürfnisse verschiedener Nutzergruppen angepasst. Die Schriftgrößen in der App können dynamisch skaliert werden, und die Zahlendarstellung berücksichtigt unterschiedliche lokale Standards.

Während die Pro-Funktionen der App bis vor kurzem noch mit fünf Euro zu Buche schlugen, lässt sich Kalkyl nun vollständig kostenlos einsetzen.