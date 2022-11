Frisch aus China: Retro-Gameboy mit Magsafe-Haftung

Wir gehören zu den großen Fans der zahlreichen Retro-Handhelds, die auf China-Plattformen wie AliExpress von unglaublich vielen Händlern in allen möglichen Bauformen und Geschmacksrichtungen angeboten werden.

Bei den handlich kleinen Spielekonsolen handelt es sich um akkubetriebene Handhelds, auf denen eine Emulator-Software das Spielen klassischer Game Boy-, NES-, Sega- und Arcade-Titel möglich macht. Meist werden die Geräte dabei gleich mit über 1000 vorinstallierten Spielen in den Versand gegeben und werfen damit rechtliche Fragen auf, die uns an dieser Stelle nicht weiter interessieren sollen – sind es doch die Konsolen selbst, die uns in ihren kreativen Formaten faszinieren.

K 10 Mini klebt am iPhone

Jüngst haben wir hier etwa die K 10 Mini entdeckt. Eine nur 6 Millimetertiefe Spielkonsole, die nicht nur in mehreren farblichen Ausführungen angeboten wird, sondern auch in einer Variante mit eingebetteten Magneten, die den Einsatz der Konsole am Rücken aktueller iPhone-Modelle ermöglichen.

Die K 10 Mini, deren Verkaufspreis mit ~10 Euro nur rund doppelt so teuer ist wie ihre Versandkosten, wird nach Angaben des Anbieters mit 500 fest vorinstallierten Spielen ausgeliefert, die sich anders als bei den teureren Konkurrenzprodukten, leider nicht um eigene Titel ergänzen und erweitern lassen, sondern fix auf dem Gerät vorinstalliert sind.

Im eingebetteten YouTube-Videos macht die K 10 Mini aber dennoch einen ganz attraktiven Eindruck.

Anbernic bietet die besten

Solltet ihr euch für das Thema interessieren, dann empfehlen wir vor allem nach den Handhelds der Marke Anbernic Ausschau zu halten. Gerade Produkte wie der RG351M, auch unten im Video der Bestplatzierte, gehören nicht mehr in die Kategorie der Plastikspielereien, sondern sind ganz solide Spielkonsolen für Retro-Fans, die sich auf langen Zugfahrten gerne mit einem nostalgischen Lächeln im Gesicht unterhalten lassen.