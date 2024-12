Guter Vorsatz Joggen? „Decathlon Coach“ unterstützt euch unaufdringlich

Noch vor einigen Jahren hätten wir ambitionierten Laufeinsteigern den App Store Klassiker Runtastic empfohlen. Seitdem sich das Unternehmen 2019 selbst in seine Einzelteile zerlegt hat, stagniert der nun als Adidas-App gebrandete Nachfolger jedoch und ruft gleichzeitig ziemlich üppige Gebühren für seine Premium-Mitgliedschaft auf.

Die Sport- und Coaching-App „Decathlon Coach“, des gleichnamigen Camping- und Sportartikel-Händlers, bietet sich hingegen komplett kostenlos und werbefrei an und ist eine wirklich empfehlenswerte Applikation für Sport-Einsteiger, die sich professionelle Unterstützung beim Training und ein Tracking der eigenen Fortschritte wünschen.

Decathlon Coach bietet Nutzern eine digitale Trainingsunterstützung für verschiedene Sportarten. Die App richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an Fortgeschrittene und umfasst nach Herstellerangaben über 150 Trainingseinheiten für Aktivitäten wie Laufen, Krafttraining, Yoga, Pilates und Walking. Insgesamt ermöglicht die App die Erfassung von sportlichen Aktivitäten in mehr als 80 Sportarten.

Freie Trainings oder Trainingspläne

Nutzer können ihre Leistungen sowohl mit dem iPhone als auch mit der Apple Watch tracken und haben Zugriff auf GPS-gestützte Kartenansichten sowie detaillierte Statistiken zu Fortschritten. Ergänzend dazu biete die App Trainingspläne, die speziell auf unterschiedliche Ziele wie Gewichtsreduktion, Muskelaufbau oder Ausdauersteigerung zugeschnitten sind.

Anders formuliert: Ihr könnt die App wahlweise als einfachen Tracking-Partner nutzen, der eure Laufrunden mitschneidet und bei der Auswertung hilft. Habt alternativ aber auch die Möglichkeit, euch beim Einstieg in das Lauftraining an die Hand nehmen zu lassen und Trainingsplänen zu folgen, die euch nach und nach zu besseren Ergebnissen führen.

Dabei bekommt ihr Sprachanweisungen auf die Ohren, die darüber informieren, wann neue Intervallabschnitte anfangen oder wie lange die nächste Verschnaufpause ist.

Laufsport: Training beginnen oder wieder aufnehmen

Unterstützt 80 Sportarten

Einsteiger haben so etwa die Möglichkeit, sich in acht Wochen auf den ersten 5km-Lauf vorzubereiten. Für Laufbegeisterte sind zudem Programme zur Verbesserung von Geschwindigkeit und Ausdauer sowie zur Vorbereitung auf Wettkämpfe verfügbar.

An dieser Stelle müssen wir auf eine kleine Einschränkung der App hinweisen: Wer einem vorgegebenen Trainingsplan folgen möchte, der ist zwingend auf die Nutzung der iPhone-Applikation angewiesen. Mit der Apple Watch lassen sich lediglich freie Trainings in den unterstützten Sportarten aufzeichnen, nicht jedoch fertige Trainingspläne starten. Dies muss auf dem iPhone erfolgen. Das ist schade, da diesen dann die Aufzeichnung der Herzfrequenz fehlt. Behelfen kann man sich allerdings, indem das Training auf beiden Geräten gleichzeitig gestartet wird.