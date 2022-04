fraenk: Rufnummernmitnahme via eSIM jetzt auch beim iPhone

Ende März hat die Telekom-Tochter fraenk die Möglichkeit zur Rufnummernmitnahme per eSIM gestartet, diese Option zunächst jedoch auf Smartphones von Samsung begrenzt. Hintergrund waren wohl technische Hürden, die jetzt überwunden sind. So teilt der Anbieter mit, dass jetzt auch Kunden mit einem iPhone ihre Rufnummer via eSIM bei einem Wechsel zu fraenk mitnehmen können.

In der Folge bekommen von nun auch auch iPhone-Besitzer ihm Rahmen des den Wechsel zu fraenk einleitenden Bestellprozesses neben der Option auf eine klassische Dreifach-SIM eine eSIM angeboten. Die eSIM an sich ist bei fraenk bereits seit Mai vergangenen Jahres erhältlich. Für potenzielle Kunden ist hier besonders die Tatsache attraktiv, dass man nicht auf den Versand einer SIM-Karte warten muss, sondern mehr oder weniger direkt loslegen kann. Dem Anbieter zufolge lässt sich der gesamte Buchungs- und Aktivierungsprozess in maximal 30 Minuten abwickeln.

Bei fraenk handelt es sich um einen ausschließlich per App erhältliche Mobilfunktarif zum Pauschalpreis von 10 Euro im Monat. Für diesen Preis erhalten Kunden neben einer Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze auch 5 GB Datenvolumen inklusive LTE mit maximal 25 Mbit/s im Netz der deutschen Telekom. Die Gebühren werden bei fraenk ausschließlich über Paypal abgerechnet.