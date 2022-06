fraenk: App-Tarif der Telekom heute noch mit 2 GB Bonus

Die Telekom-Tochter fraenk ist mittlerweile seit mehr als zwei Jahren am Start und bietet zum Preis von 10 Euro im Monat ein attraktives Pauschalangebot, das sich zudem auch auf Monatsbasis kündigen lässt. Im Rahmen einer Jubiläumsaktion lässt sich der Tarif am heutigen 30. Juni noch mit Bonus-Datenvolumen buchen.

Mit dem Geburtstagscode fraenk2 können sich Neukunden statt der regulären 5 GB im Tarif enthaltenen Daten ein monatliches Datenvolumen von 7 GB sichern. Optional bietet fraenk die Möglichkeit zur kostenlosen Rufnummernübernahme, was seit dem Frühjahr auch im Zusammenhang mit einer eSIM möglich ist.

Anzumerken ist allerdings, dass die Nutzung von fraenk mit ein paar Einschränkungen verbunden ist. So wird die maximale Geschwindigkeit von 25 Mbit/s im Download und 10 Mbit/s im Upload auf in beide Richtungen 32 Kbit/s gedrosselt, wenn das Datenvolumen aufgebraucht ist. Auch ist zu beachten, dass mit Frank keine Gespräche in ausländische Netze möglich sind. Dies bedeutet auch, dass ihr mit dem Tarif zwar entsprechend den EU-Regel roamen und auch das enthaltene Datenvolumen in anderen Ländern nutzen, nicht aber in diese Telefonieren könnt – fraenk erklärt das anschaulich so:

Ein Urlaub in z.B. Österreich steht bevor. Du bist aktuell noch in Deutschland und musst einiges organisieren:

Du möchtest aus Deutschland dein österreichisches Hotel (österreichische Nummer) anrufen? Das verursacht Extra-Kosten und geht bei fraenk nicht. Du möchtest deinen besten Freund, der auch zufällig gerade in Österreich ist, anrufen (er hat eine deutsche Nummer)? Das geht!