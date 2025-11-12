iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 776 Artikel

Actioncam mit Apple-Watch-Anbindung

Insta360 erweitert Ace Pro 2 um neue kreative Bundles
Mit drei neuen Videografie-Bundles baut Insta360 das Angebot rund um seine im Herbst 2024 vorgestellte Action-Kamera Ace Pro 2 aus. Das Modell, das gemeinsam mit Leica entwickelt wurde, erhielt bereits bei seiner Einführung Aufmerksamkeit durch den 8K-Sensor, das Dual-Chip-System und die Integration von Apple-Watch-Daten in das Videobild.

Insta360 Ace Pro 2 Trans

Mit den neuen Sets will der Hersteller die Kamera nun gezielt als vielseitiges Werkzeug für Content-Creator positionieren.

Zubehör für unterschiedliche Ansprüche

Die Bundles kombinieren die Ace Pro 2 mit Zubehör, das auf verschiedene kreative Arbeitsweisen abgestimmt ist. Während das Sofortdruck-Bundle auf schnelle Ergebnisse und flexible Nutzung unterwegs zielt, bietet das Limited Edition Paket mehr gestalterische Kontrolle.

Camera And Pocket Printer 2 2500

Das umfangreiche Videografie-Bundle schließlich richtet sich an professionelle Anwender, die ihre Kamera in unterschiedlichen Umgebungen einsetzen.

  • Sofortdruck-Bundle – 629 Euro: Enthält die Ace Pro 2, den Xplorer Grip Pro mit integriertem Akku, einen Mini-Drucker, eine Flip-Touchscreen-Blende und ein Leder-Etui.
  • Limited Edition Videografie-Bundle – 649 Euro: Umfasst die Ace Pro 2, den Xplorer Grip Pro, eine Flip-Touchscreen-Blende, ein Filmobjektiv und einen Black Mist Filter.
  • Ultimatives Videografie-Bundle – 839 Euro: Enthält die Ace Pro 2, den Xplorer Grip Pro, drei Objektive (Film, Makro, Ultraweitwinkel) sowie die Filter Black Mist und Star.

Camera With Xplorer Grip Pro Kit In Hand 7 2500

Leica-Farbprofile und Software-Erweiterungen

Neben der Hardware rollt Insta360 ein Firmware-Update (Version 2.0.3) aus, das neue Leica-Farbprofile wie Eternal und B&W High Contrast hinzufügt. Damit können auch Besitzer der bisherigen Ace Pro 2 ohne Zusatzkosten erweiterte Farbmodi und Filmfilter nutzen.

Model With Camera And Xplorer Grip Pro Kit 1 2500

Bereits im Vorgängermodell hatte Insta360 gezeigt, wie eng Hard- und Software ineinandergreifen können. Über die iPhone-App lassen sich Videos bearbeiten, automatisch Highlights erkennen und direkt teilen. Auch die Verknüpfung mit der Apple Watch bleibt erhalten: Herzfrequenz und Aktivitätsdaten können weiterhin direkt im Videobild angezeigt werden.

Die neuen Bundles sollen noch im Laufe des Tages exklusiv im offiziellen Insta360-Store erhältlich sein.

  • Absolut faszinierend, wie dieses Business mit kleinen Actioncams sich entwickelt hat. Brauchen tue ich das alles nicht, aber die Aufnahmen daraus sind Weltklasse :)

