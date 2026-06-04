Shelly hat sein Programm an mit Matter kompatiblem Smarthome-Zubehör um einen neuen Wassersensor erweitert. Der Shelly Flood S Gen4 soll Lecks und Feuchtigkeit frühzeitig erkennen und Anwender sowohl lokal als auch aus der Ferne über erkannte Wasseraustritte informieren.

Durch seine flache Form soll sich der Sensor auch in engen Bereichen unter Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen, Geschirrspülern oder Kühlschränken platzieren lassen. Dort überwacht der Sensor kontinuierlich die Umgebung auf Feuchtigkeit und benachrichtigt Nutzer, sobald Wasser erkannt wird.

Unterstützung für WLAN, Zigbee, Bluetooth und Matter

Laut Produktbeschreibung unterstützt der Flood S Gen4 mehrere Funkstandards gleichzeitig. Neben WLAN stehen auch Zigbee und Bluetooth zur Verfügung. Darüber hinaus lässt sich das Gerät über den Matter-Standard in Smarthome-Plattformen wie Apple Home, Amazon Alexa oder Home Assistant integrieren.

Als besonderes Merkmal hebt Shelly die großflächigen Edelstahlkontakte hervor. Diese sollen nicht nur gewöhnliches Leitungswasser erfassen, sondern auch Kondenswasser oder destilliertes Wasser erkennen können. Damit soll der Sensor selbst kleinste Lecks mit geringem Wasseraustritt erkennen können.

Der Sensor verfügt über zwei unterschiedliche Modi. Neben einer klassischen Leckageerkennung steht auch ein Regenerkennungsmodus zur Verfügung. Der Sensor kann darauf basierend Alarme auslösen oder auch nur Automationen wie das Schließen von Dachfenstern ausführen. Neben Smartphone-Benachrichtigungen kann das Gerät auch per Summton auf erkannte Feuchtigkeit aufmerksam machen.

Leider nur Bodensensoren

Schade ist aus unserer Sicht nur, dass der Sensor über keine zusätzlichen Sensoren an der Oberseite verfügt, um beispielsweise tropfende Abläufe oder Hähne frühzeitig zu erkennen. Bei Anbietern wie X-Sense gehört diese Zusatzfunktion mittlerweile zum Standard.

Die Stromversorgung erfolgt über eine Batterie. Deren Laufzeit gibt Shelly mit bis zu zwei Jahren an. Dank der Schutzklasse IP67 ist das Innenleben des Geräts gegen Spritzwasser und Staub geschützt.

Der Flood S Gen4 wird über den Onlineshop von Shelly für 18,92 Euro angeboten.