Apple-Guthaben bei Penny noch bis Sonntag günstiger

Wenn ihr vor dem Wochenende noch euer Apple-Guthaben auffüllen müsst, ist Penny-Kartenwelt die Anlaufstelle der Wahl. Voraussetzung ist allerdings, dass ihr an dem Bonusprogramm Payback teilnehmt, dann gibt es beim Kauf der Gutscheine indirekt zehn Prozent Preisnachlass.

Die Sonderaktion für die Apple-Geschenkkarten bei Penny läuft noch bis Sonntag, den 28. Juli, und sollte begleitend auch in allen Filialen des Discounters verfügbar sein. Hierzu werft ihr aber besser einen Blick in den Prospekt eurer Filiale. Zudem müsst ihr beachten, dass man für die Punktegutschrift den Aktionscoupon benutzen und zudem seine Payback-Karte an der Kasse vorzeigen muss.

Die zusätzlichen Punkte gibt es nur beim Kauf von Apple-Geschenkkarten im Wert von 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro – die mit variablen Beträgen erhältlichen Coupons sind ebenso wie die kleine 15-Euro-Karte von der Aktion ausgeschlossen. Der Sonderbonus wird in Form eines 20-fachen Punkteguthabens für diesen Kauf gutgeschrieben. Während man normalerweise bei der Verwendung von Payback für zwei ausgegebene Euro jeweils nur einen Punkt gutgeschrieben bekommt, erhält man im Rahmen der aktuellen Penny-Aktion so beispielsweise beim Kauf einer Apple-Guthabenkarte im Wert von 100 Euro insgesamt 1000 Payback-Punkte, was einem Wert von 10 Euro entspricht.

Payback-Punkte in Bargeld wandeln

Es ist immer wieder wichtig zu erwähnen, dass Payback nach außen sichtbar eigentlich nur die Möglichkeit bewirbt, sein Punkteguthaben beim Kauf von ausgewählten Aktionsartikeln einzusetzen, man sich den Gegenwert jedoch auch auszahlen lassen kann. Der Geldbetrag wird im Rahmen dieser Aktion auf das persönliche Bankkonto überwiesen.

Hierfür muss man nach der Anmeldung auf der Payback-Webseite die Option zum Einlösung der Payback-Punkte in Bargeld auswählen. Dort kann man auswählen, wieviele seiner Punkte man in bare Münze umsetzen will. Der Betrag wird dann innerhalb von wenigen Tagen gutgeschrieben.