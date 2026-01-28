FlexiBoard: Rechner, Zwischenablage, Textbausteine und Kalenderzugriff

FlexiBoard erweitert die iOS-Tastatur um Funktionen, die sonst auf mehrere Einzelanwendungen verteilt sind. Die App integriert eine Zwischenablageverwaltung, Textbausteine sowie einfache Werkzeuge wie Rechner, Einheitenumrechner und Wörterbuch direkt in die Tastatur.

Ziel der App ist es, häufige Arbeitsabläufe beim Schreiben zu verkürzen, ohne dafür zwischen verschiedenen Apps wechseln zu müssen.

Zwischenablage und Textbausteine im Fokus

Kern der Anwendung ist ein erweiterter Zwischenspeicher, der kopierte Texte und Inhalte dauerhaft vorhält. Gespeicherte Einträge lassen sich später gezielt auswählen und erneut einfügen. Ergänzt wird dies durch eine Bausteintastatur, mit der häufig genutzte Textpassagen, Vorlagen oder kurze Antworten per Fingertipp verfügbar sind.



Für Anwender, die regelmäßig ähnliche Texte schreiben oder wiederkehrende Informationen einfügen, kann dies Zeit sparen. Die App arbeitet systemweit und steht damit in allen Anwendungen zur Verfügung, die eine iOS-Tastatur einblenden.

Zusätzliche Werkzeuge und Kosten

Über die Tastatur lassen sich außerdem einfache Rechenaufgaben durchführen oder Maßeinheiten wie Länge, Gewicht oder Temperatur umrechnen. Ein integrierter Kalenderzugriff zeigt Termine und Daten an, ohne die aktuelle App zu verlassen. Diese Funktion erweist sich im Alltag als praktisch, etwa beim Abstimmen von Terminen während einer laufenden Konversation. Das integrierte Wörterbuch hingegen beschränkt sich derzeit weitgehend auf englische Begriffe und bietet für deutschsprachige Nutzer nur einen eingeschränkten Mehrwert.



FlexiBoard kann kostenlos geladen werden und bietet einen zeitlich begrenzten Testzugang zu den erweiterten Funktionen. Danach ist ein Abonnement (10 Euro pro Jahr) oder eine Einmalzahlung (17,99 Euro) erforderlich. Die Preise variieren je nach Laufzeit und werden über den App Store abgerechnet.

Im Alltag fällt auf, dass iOS regelmäßig nach der Erlaubnis zum Zugriff auf die Zwischenablage fragt. Diese Systemmeldung lässt sich aktuell nicht dauerhaft deaktivieren und unterbricht den Arbeitsfluss.



Wer die Zahl installierter Produktivitätsapps reduzieren möchte, kann FlexiBoard dennoch ausprobieren. Der kurze Testzeitraum reicht aus, um zu prüfen, ob die Kombination aus Kalenderzugriff und Textbausteinen den eigenen Arbeitsstil sinnvoll ergänzt.