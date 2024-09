Tameno-App: Loop-Timer mit anpassbaren Zeitintervallen

Mit der App „Tameno“ hat der Softwarestudio Eternal Storms einen recht speziellen Timer für Nutzer von Apple-Geräten vorgestellt, die sich wiederholende Aufgaben mit klar definierten Zeitintervallen in Verbindung bringen wollen.

Zum Putzen, Wässern, Dehnen…

Klingt erst mal etwas hölzern, ist aber schnell erklärt: Tameno erinnert in von euch festgelegten Zeitabständen an bestimmte Aktionen. Etwa an den Quadranten-Wechsel während des Zähneputzens oder an das gleichmäßige Dehnen einzelner Körperpartien bei Fitnessübungen. Für jede dieser Tätigkeiten kann ein individuelles Intervall festgelegt werden. Zum Beispiel lässt sich für das Zähneputzen einstellen, dass jede Seite eines Quadranten 20 Sekunden lang gereinigt wird.

Das Prinzip lässt sich auf beliebige Aufgaben übertragen: Seien es nun Pflanzen, die alle für den selben Zeitraum gewässert werden sollen oder das Halten von Yoga-Posen lassen – was sich in bestimmten Abständen wiederholt, die 20 Minuten nicht überschreiten, lässt sich mit Tameno einfach strukturieren.

Eine der zentralen Neuerungen in der aktuellen Version ist die Anpassung für iOS 18 mit neuen Schaltflächen für das Kontrollzentrum, die einen schnellen Zugriff auf das zuletzt verwendete oder bevorzugte Intervall ermöglichen sollen. Auf der Apple Watch, die ab watchOS 11 unterstützt wird, ist zudem ein interaktives Widget verfügbar. Über dieses können Intervalle direkt im Smart Stack eingegeben und gestartet werden.

Die App ist für fast alle Apple-Geräte wie Apple Watch, iPhone, iPad, Mac und Apple TV verfügbar.

Eternal Storms Software bietet die App zu einem einmaligen Kaufpreis von 3,99 Euro an, der die Nutzung auf allen unterstützten Geräten umfasst. Nutzer der Apple Watch haben die Möglichkeit, sich durch Vibration an den Ablauf eines Intervalls erinnern zu lassen. Auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV stehen neben der Vibration auch akustische Signale sowie visuelle Hinweise wie das Aufblitzen des Bildschirms zur Verfügung.