Für Apples AirTags: Vier Schlüsselanhänger für 8 Euro

Apples AirTags, die kreisrunden Sachenfinder, die das Aufspüren verlorener Gegenstände vereinfachen sollen, haben sich inzwischen bei einem Straßenpreis von nur noch 95 Euro für den Viererpack eingependelt und sind damit bei rechnerischen Stückpreisen von nur noch 23,75 Euro angekommen.

Tracker werden günstiger, Hüllen nicht

Eine begrüßenswerte Entwicklung, vor allem wenn man bedenkt, dass Apple hier mit einem Einzelpreis von 35 Euro in den Markt gestartet ist (und diesen immer noch verlangt). So gut wir gar nicht haben sich allerdings die Preise verändert, die Apple für seine AirTag-Halterungen und Schlüsselanhänger verlangt – und an einer zusätzlichen AirTag-Halterung führt so gut wie kein Weg vorbei.

Apples Sachenfinder sind weder magnetisch, noch besitzen die glänzenden Taler eine eigene Öse, mit der sich diese am Schlüsselbund befestigen lassen würden. Ob es sich dabei nun um ein Versäumnis oder einen von Apple fest eingeplanten Umsatzlieferanten handelt ist unklar, fest steht jedoch, dass die im offiziellen Apple Online Store aufgerufenen Preise der zahlreichen AirTag-Anhänger für Tränen in den Augen sorgen.

Vier Schlüsselanhänger für 8 Euro

Hier erlauben wir uns den Hinweis auf den Viererpack AirTag-Schlüsselanhänger der Zubehör-Schmiede Syncwire. Mit dem Gutscheincode Y9TU43OI reduziert sich deren Standardpreis an der Amazon-Kasse von 13,87 Euro auf nur noch 8,32 Euro. Dies liegt vollständig im grünen Bereich für die Kunststoff-Anhänger, die Apples Sachenfinder in robuste Silikonhüllen betten und mit einem passenden Ring am Schlüsselbund befestigen.

Wir haben uns die zwei schwarzen und zwei türkisfarbenen Schlüsselanhänger bereits im vergangenen Jahr angesehen und nach wie vor im Einsatz. Wer sich sein nächstes Viererset AirTags bestellt, der ist gut damit beraten die Syncwire-Hüllen, so lange das Angebot läuft, gleich mitzunehmen.