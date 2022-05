Fitness Challenge Tracker behält Apples Herausforderungen im Blick

Diesen wird optisch einfach aufbereitet welche monatlichen Erfolge von ihnen erwartet werden und welche minimale Anstrengung nötig ist um das von diesen abgeleitete Tagesziel zu erreichen. Unterm Strich will euch der Fitness Challenge Tracker dabei helfen die von Apple ausgelobten Medaillen und Erfolge nicht zu verpassen und bereitet die in der Health- und der Fitness-App vorgehaltenen Daten dafür nur anders auf.

Die bereits seit 2019 im App Store erhältliche App, die bislang unter dem Namen ActivityChamp angeboten wurde, tritt seit dem Wochenanfang mit einem neuen Icon, einem neuen Namen und einem klar beschriebenen Ziel an: der Fitness Challenge Tracker will euch über die Herausforderungen der Fitness-App auf dem Laufenden halten und richtet sich damit in erster Linie an Besitzer der Apple Watch.

