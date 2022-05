Das iPhone übernimmt: Der iPod touch verabschiedet sich

Apple hat den Produktionsstopp des iPod touch bekanntgegeben und verabschiedet sich damit vom letzten noch im Angebot des Unternehmens verfügbaren iPod-Modell. Der Audio-Player mit Touchscreen, iOS-Betriebssystem und bis zu 256 GB Speicher wird sich noch so lange bestellen lassen, wie es die aktuellen Lagerkapazitäten zulassen, zusätzliche Einheiten sollen fortan jedoch nicht mehr produziert werden.

Die aktuelle Generation des iPod Touch ist in insgesamt sechs Farbvarianten (Space Grau, Silber, Rosé, (Product)Red, Blau und Gold) verfügbar und lässt sich in den drei Speichergrößen 32 GB, 128 GB und 256 GB zu Preisen zwischen 229 und 449 Euro bestellen.

Allerdings handelt es sich bei dem aktuell noch im Apples Online Store verfügbaren Modell um ein schon etwas angestaubtes Produkt. Die siebte Generation des iPod touch wurde im Mai 2019 in den Markt eingeführt, also in dem Jahr, in dem Apple das iPhone 11 präsentierte. In diesem Jahr erwarten wir bereits das iPhone 14.

Laut Apple sollen interessierte Kunden den iPod touch über den Apple Online Store und in den Filialgeschäften des Unternehmens noch kaufen können, solange der Vorrat reicht. Dann jedoch soll das iPhone übernehmen:

Unter all den hervorragenden Möglichkeiten, Musik über eine ganze Reihe von Geräten zu genießen, darunter die Vielzahl von Modellen vom neuen iPhone SE bis zum neuesten iPhone 13 Pro Max, ist das iPhone das beste Gerät für das Streamen von Apple Music oder das Speichern einer kompletten Musikbibliothek für unterwegs.

iPod classic verabschiedete sich 2014

Der mit einer klassischen Festplatte ausgestattete iPod classic wurde von APple bereits im Herbst 2014 aus dem Program genommen. Im Juli 2017 beerdigte Apple dann den iPod shuffle und den iPod nano und stellte den Verkauf beider Musik-Player damals umgehend ein.

Persönlich verabschieden wir den letzten Vertreter seiner Gattung etwas wehmütig. Nicht etwa, weil uns die siebte Generation des iPod touch noch ungeheuer attraktiv vorkommen würde (das Gegenteil ist der Fall), sondern weil wir mit dem iPod wurzeln geschlagen haben. ifun.de startete im Jahr 2001 als kleines iPod-Blog unter der Adresse i-pod.de und sah damals so hier aus.

Die Geschichte des iPod in 4 Minuten