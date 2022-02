Fitness-Auszeichnungen verschwinden unter iOS 15.3 teils

Seit dem Wochenende laufen vermehrt Berichte von Lesern ein, bei denen plötzlich bereits erreichte Auszeichnungen in der Fitness-App fehlen. Ein Zusammenhang mit den neu veröffentlichten Systemversionen iOS 15.3 und watchOS 8.4 scheint zumindest wahrscheinlich.

Mit den vor dem Start von Fitness+ noch mit einem eigenen Menüpunkt und jetzt im Hauptmenü von Apples Fitness-App auf dem iPhone erscheinenden „Medaillen“ will Apple die Besitzer einer Apple Watch dazu animieren, sich hier und da ein wenig mehr ins Zeug zu legen, als gewohnt. So erhält man Auszeichnungen für das Erreichen besondere Meilensteine, es gibt jeden Monat auf die persönliche Aktivität zugeschnittene Ziele und nicht zuletzt bietet Apple regelmäßig auch besondere Fitness-Abzeichen für das Erreichen außergewöhnlicher Herausforderungen an – diesen Monat sind dies beispielsweise gleich drei an der Zahl.

Beim Blick auf die persönliche Medaillenübersicht stellen dieser Tage allerdings zahlreiche Nutzer fest, dass ihre zuvor schon erreichten Ziele wieder verschwunden sind. Glücklicherweise scheint dies allerdings nur die Anzeige auf dem iPhone zu betreffen, die zugrundeliegenden Informationen sind weiterhin vorhanden, sodass sich der Fehler in der Regel mit einem Neustart beheben lässt. Allerdings scheint auch hier der Erfolg nicht dauerhaft zu sein, so verschwinden auch die per Neustart wiedererlangen Medaillen bei manchen Nutzern schon nach kurzer Zeit wieder. Spätestens iOS 15.4 wird hier hoffentlich für Abhilfe sorgen.

Apple Watch wird vorausgesetzt

Apples Fitness-Abzeichen kann man weiterhin nur dann erhalten, wenn man eine Apple Watch besitzt. Grundlage für die Auswertung sind die von den verschiedenen Sensoren der Uhr erfassten Werte. Apple schein hier auch nicht zu Kompromissen bereit, könnte man doch zumindest einen Teil der Erfolge auch auf Basis der mit den iPhone-Sensoren erfassten Werte verbuchen – allem beispielsweise die täglichen und monatlichen Schrittziele.