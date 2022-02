Axel Springer will Sportstreaming ohne Fußball starten

So wolle man jenen Millionen deutscher Sportfans eine neue Heimat bieten, die sich für Sportarten wie Handball, Basketball oder Eishockey interessieren. Auf Basis von hochwertigen Produktionsstandards und intensiver Marketingunterstützung soll die Wertschätzung dieser Sparten deutlich gesteigert und auf das resultierende Produkt dann auf neuen Wegen vermarktet werden. Hier habe man den Endkunden gleichermaßen im Fokus wie den Vertrieb über bereits am Markt befindliche Plattformen.

Auf Einnahmen will damit verbunden natürlich auch die Berliner Verlagsgruppe nicht verzichten, so zielt das Vorhaben keineswegs auf die Förderung von wenig beachteten oder Amateur-Sportarten ab, vielmehr scheint der Fokus auf einer Kommerzialisierung von bislang weniger populären, aber mit entsprechendem Potenzial ausgestatteten Bereichen zu liegen.

Insert

You are going to send email to