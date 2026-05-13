Fitbit Air: Zum Start gibts ein kostenloses Zusatzarmband

Über den Neustart von Google Health und das begleitend angebotene Fitness-Armband Fitbit Air haben wir bereits berichtet. Mittlerweile ist auch ein Einführungsangebot für das Armband angelaufen. Beim Kauf über Amazon gibt es zum regulären Preis von 99,99 Euro ein zusätzliches Sportarmband im Wert von 49,99 Euro kostenlos dazu.

Man kann dabei zwischen den Farben Berry-Rot, Lavendel und Obsidian-Schwarz wählen. Die Sportarmbänder sind aus Silikon gefertigt und wasserfest und sollen sich so für sämtliche Trainingsarten eignen. Achtet bei einer Bestellung allerdings auf die Größe. Die Variante „S“ ist laut Google für Handgelenke mit einem Umfang von 135 bis 175 Millimetern vorgesehen. „L“ ist für Handgelenke mit 165 bis 215 Millimeter Umfang geeignet.

Das standardmäßig mit dem Fitbit Air ausgelieferte Stoffarmband ist dagegen für alle Handgelenkgrößen geeignet und in dem zur Markteinführung günstiger erhältlichen Bundle ebenfalls enthalten. Die Auslieferung des Fitbit Air soll vom 26. Mai an erfolgen.

Fitbit Air unterstützt auch das iPhone

Das Fitbit Air ist auch mit dem iPhone kompatibel und bietet optional verschiedene Premiumfunktionen in Verbindung mit Googles Gemini-KI. Das Armband richtet sich an Nutzer, die ihre Aktivität und ihr allgemeines Wohlbefinden möglichst komfortabel und unauffällig überwachen möchten. Mit spezialisierten Sportarmbändern wie Whoop lässt sich das Fitbit Air nur eingeschränkt vergleichen. Whoop richtet sich stärker an sportlich ambitionierte Nutzer, die auch eine intensive Trainingsbegleitung suchen. Beim Fitbit Air liegt der Fokus eher auf allgemeinen Gesundheits- und Fitnessfunktionen.

Nach der Vorstellung des Armbands sind hier einige Fragen zu dem begleitenden Abomodell eingelaufen. Ausprobieren konnten wir das Fitbit Air noch nicht, auf der Webseite zum Produkt finden sich jedoch klare Angaben zu den Unterschieden zwischen der Basis- und Premiumversion. Wenn man die oben aufgeführten Premium-Vorteile genießen will, muss man über den Kaufpreis hinaus monatlich 9,99 Euro investieren.