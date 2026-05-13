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Zeitlich begrenztes Einführungsangebot

Fitbit Air: Zum Start gibts ein kostenloses Zusatzarmband
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12 Kommentare 12

Über den Neustart von Google Health und das begleitend angebotene Fitness-Armband Fitbit Air haben wir bereits berichtet. Mittlerweile ist auch ein Einführungsangebot für das Armband angelaufen. Beim Kauf über Amazon gibt es zum regulären Preis von 99,99 Euro ein zusätzliches Sportarmband im Wert von 49,99 Euro kostenlos dazu.

Fitbit Air Armbaender

Man kann dabei zwischen den Farben Berry-Rot, Lavendel und Obsidian-Schwarz wählen. Die Sportarmbänder sind aus Silikon gefertigt und wasserfest und sollen sich so für sämtliche Trainingsarten eignen. Achtet bei einer Bestellung allerdings auf die Größe. Die Variante „S“ ist laut Google für Handgelenke mit einem Umfang von 135 bis 175 Millimetern vorgesehen. „L“ ist für Handgelenke mit 165 bis 215 Millimeter Umfang geeignet.

Fitbit Air 1

Das standardmäßig mit dem Fitbit Air ausgelieferte Stoffarmband ist dagegen für alle Handgelenkgrößen geeignet und in dem zur Markteinführung günstiger erhältlichen Bundle ebenfalls enthalten. Die Auslieferung des Fitbit Air soll vom 26. Mai an erfolgen.

Fitbit Air unterstützt auch das iPhone

Das Fitbit Air ist auch mit dem iPhone kompatibel und bietet optional verschiedene Premiumfunktionen in Verbindung mit Googles Gemini-KI. Das Armband richtet sich an Nutzer, die ihre Aktivität und ihr allgemeines Wohlbefinden möglichst komfortabel und unauffällig überwachen möchten. Mit spezialisierten Sportarmbändern wie Whoop lässt sich das Fitbit Air nur eingeschränkt vergleichen. Whoop richtet sich stärker an sportlich ambitionierte Nutzer, die auch eine intensive Trainingsbegleitung suchen. Beim Fitbit Air liegt der Fokus eher auf allgemeinen Gesundheits- und Fitnessfunktionen.

Fitbit Air Abo Vergleich

Nach der Vorstellung des Armbands sind hier einige Fragen zu dem begleitenden Abomodell eingelaufen. Ausprobieren konnten wir das Fitbit Air noch nicht, auf der Webseite zum Produkt finden sich jedoch klare Angaben zu den Unterschieden zwischen der Basis- und Premiumversion. Wenn man die oben aufgeführten Premium-Vorteile genießen will, muss man über den Kaufpreis hinaus monatlich 9,99 Euro investieren.

Produkthinweis
Google Fitbit Air – Aktivitätstracker ohne Display mit Fitness-Tracking, Herzfrequenzmessung – mit iOS und Android... 99,99 EUR 144,98 EUR
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
13. Mai 2026 um 12:53 Uhr von chris Fehler gefunden?


    12 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Schade, dass die Stephen Curry-Edition anscheinend nicht offiziell in Europa verfügbar ist. Das Armband gefällt mir optisch sehr, sehr gut. Da hilft dann wohl nur Amazon.com…

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  • Interessant. Whoop hat sehr schlechte Hardware, was die Haltbarkeit von Armbändern oder insgesamt des Trackers betrifft. Das ist sehr billig. Liefert aber sehr gute Ergebnisse in der Auswertung und die KI wird immer besser, so dass man sich den ein oder anderen KI Coach sparen kann. Das Abo kostet entsprechend. Daher umso interessanter, was Google ohne Abo so macht. Allerdings ist die Akku Laufzeit noch verbesserungswürdig.

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    • Laut DCRainmaker ist der Fitbit/Google Health AI Coach das beste im Fitnessbereich das er bisher gesehen hat. Die sollen da Jahre voraus sein.

      Ich glaube auch nicht das Apple da ran kommt mit seiner nächsten watchOS / iOS Version.

      Und whoop…die werden mächtig Probleme haben!
      Aber selber Schuld, mit solchen irren Abo Preisen und dann noch ein geplanter Börsengang, da kommt Google ganz ungelegen mit solchen Preisen:)

      Mich freut es und das Fitbit Air ist vorbestellt.

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  • BruderBleistift

    Nutze aktuell Bevel (free), habe aber überlegt auf solch ein Band zu wechseln um auch Werte zu erhalten wenn ich die Apple Watch mal nicht trage. Habe bisher auf Whoop geschielt. Das Fitbit Air klingt aufgrund der geringeren monatlichen Kosten aber auch interessant. Hat hier jemand verschiedene Einblicke und kann einen Vergleich zwischen Bevel, Whoop und Google Health ziehen?

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  • Gibt es auch bei MediaMarkt ;-) hab gestern dort bestellt.

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  • Hab als Alternative amazfit helio strap. Bin damit soweit zufrieden und es hat keine Abo Kosten. Akku hält 7-10 Tage.

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  • Für alle, die mehrere Apple IDs nutzen: Premium Jahresabo über Indien aktuell SEHR günstig.. funktioniert bei mir ohne Probleme.

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  • Gibt’s ein Armband, das auch GPS Daten überträgt? Denke da an meinen dementen Vater …

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  • Oder einfach Armbänder bei Alibaba für nen Euro kaufen

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  • Gibt es solche Armbänder, die auch das Display der Apple Watch verbergen? Dann könnten man seinen bestehenden Tracker (AW) nutzen, wenn man eine klassische Uhr tragen will…

    Ja, off-topic; kam mir aber gerade in den Sinn…

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