Firefox: Neue Startseite, neuer PDF-Editor, neue Funktionen

Firefox, lange Jahre vor allem in Deutschland die beliebteste Browser-Alternative zu den vorinstallierten Lösungen von Microsoft und Apple hat in den zurückliegenden Jahren zahlreiche Anwender an Googles Chrome-Browser verloren. Seit einigen Monaten gibt sich Firefox vor allem mit massiven Performance-Verbesserungen nun jedoch wieder spürbar mehr Mühe dabei, die ehemaligen Fans zurückzugewinnen.

Jüngste Anstrengungen der Firefox-Macher: Sowohl die Desktop-Ausgabe des Browsers als auch die Mobilversion wurden mit einer Vielzahl neuer Funktionen ausgestattet, die Anwender zum Wechsel beziehungsweise zur Rückkehr überzeugen sollen.

Tab-Synchronisation und gute Konfiguration

Für die mobile Version des Firefox-Browsers stehen nicht nur neue Hintergrundfarben zur Verfügung, die eine zusätzliche Personalisierung der ohnehin schon in vielen Belangen gut konfigurierbaren Startseite ermöglichen, auch haben die Mozilla-Entwickler ihren mobilen PDF-Editor erneuert. Dieser versteht sich nun auf das Ausfüllen von Formular-Daten und das Unterschreiben von PDF-Dokumenten.

Am besten lässt sich die mobile Firefox-Applikation einsetzen, wenn die Synchronisation mit dem Desktop-Browser eingerichtet und aktiviert ist. Beide Browser lassen sich auf Wunsch dann sowohl am Rechner als auch am iPhone zum Systemstandard befördern. Hier werden auch Wunsch auch geöffnete Tabs synchronisiert.

Offene Tabs, Empfehlungen des Später-Lesen-Dienstes Pocket und die am häufigsten besuchten Webseiten landen auf der Firefox -Startseite, die sich bei Bedarf auch durch eine x-beliebige Andere Startseite ersetzen lässt.

Auch wenn ihr mit Safari rundum zufrieden seid können wir den Testlauf mit Firefox durchaus empfehlen. Gerade wer sich an den vergleichsweise wenigen Einstellungen des Apple-Browsers stört, der kann Firefox im Detail an die eigenen Bedürfnisse anpassen.