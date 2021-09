5G im BMW iX: Telekom und Vodafone bieten eSIM als Vertragserweiterung

Der neue BMW iX wird als erstes Premium-Fahrzeug mit 5G-Integration beworben. Besonders interessant ist allerdings die damit verbundene eSIM-Option. Das Auto lässt sich wie eine Apple Watch in einen bestehenden Mobilfunkvertrag einbinden.

Als erste Anbieter haben die Telekom und Vodafone entsprechende Vertragskomponenten angekündigt. Einen passenden Tarif vorausgesetzt, kann die für das Fahrzeug benötigte „Personal eSIM“ ähnlich, wie wir es beispielsweise von der Apple Watch LTE her kennen, als Vertragserweiterung freischalten. Bei der Telekom tragen die entsprechenden Tarife den Zusatz „MobilityConnect“, Vodafone nennt die Option „Vodafone OneNumber Car“.

In der Folge lässt sich das Fahrzeug direkt über 5G ins Mobilfunknetz einbinden und nicht nur für Internet-Verbindungen, sondern unabhängig vom Smartphone auch zum Telefonieren nutzen. Der BMW iX ist it vier Außenantennen ausgestattet und verspricht darauf basierende erstklassigen Mobilfunkempfang. Die Provider werben damit verbunden auch mit einem deutlichen Plus an Sprachqualität. Ein in das Fahrzeug integrierter Hotspot ermöglicht zudem die Internetverbindung über WLAN für bis zu zehn Geräte im Fahrzeug.

Von der Beschränkung auf das neue Premium-Modell von BMW einmal abgesehen, darf man die Ankündigungen der drei Konzerne sicherlich als wegweisend betrachten. Die mit zukünftigen Fahrzeugintegrationen in dieser Richtung aufkommende verstärkte Nachfrage wird sich am Ende auch positiv auf die laufenden Kosten für die damit verbundenen Verträge auswirken. Die Pressemitteilungen von Telekom und Vodafone zum Thema könnt ihr hier im Original nachlesen:

Weitere Infos zum vollelektrischen BMW iX findet ihr direkt bei BMW. Das vom Hersteller als „Pionier eines neuen Zeitalters“ beworbene Fahrzeug wird zu Preisen ab 77.300 Euro angeboten.