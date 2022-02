Booster zum Monatsende: Telekom verschenkt 2 GB Datenvolumen

Hintergrund der Aktion sind die Probleme in Folge aktueller Sturmschäden an oberirdischen Leitungen, mit denen sich Festnetzkunden der Telekom in einzelnen Gebieten weiterhin konfrontiert sehen. Wie das Unternehmen mitteilt, nimmt die Instandsetzung zum Teil noch mehr Zeit in Anspruch, weil dort die Aufräumarbeiten weiter andauern.

Insert

You are going to send email to