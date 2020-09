FiLMiC Pro: Kamera-App jetzt mit „Clean HDMI Out“

Die Kamera-Applikation FiLMiC Pro bietet in ihrer heute ausgegebenen Aktualisierung auf Version 6.12 erstmals die neue Option „Clean HDMI Out“ an.

Ein Feature, das den Abgriff des Livebildes der iPhone-Kamera ohne störende Bedienelemente per HDMI oder AirPlay möglich macht.

Da dies trotzt der nun getroffenen Vorbereitungen nicht ohne Weiteres möglich ist und entweder ein Lightning-zu-HDMI-Adapter oder ein AirPlay-Empfänger benötigt wird, haben die Anbieter der FiLMiC Pro-App ein ausführliches Video-Tutorial für interessierte Anwender veröffentlicht.

FiLMiC Pro v6.12 unterstützt jetzt Clean HDMI Out unter iOS & Android. In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie Ihr Smartphone, auf dem FiLMiC Pro läuft, mit HDMI-Switchen wie dem Atem Mini von Blackmagic Design in eine Live-Produktionskamera verwandeln; wie Sie Ihr Smartphone mit dem Elgato Cam Link 4k in eine Webcam verwandeln; oder wie Sie mit Airplay unter iOS eine saubere Übertragung drahtlos auf Ihr Apple TV streamen.