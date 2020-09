Aktuell kostenlos: CardioBot-App für übersichtliche Puls-Auswertungen

Majid Jabrayilov, Entwickler der weitgehend automatisch arbeitenden Schlaf-Überwachung NapBot, bietet mit CardioBot schon seit dem Sommer 2018 eine weitere Anwendung für Nutzer der Apple Watch an.

Der Zusatz-Download versucht die regelmäßigen Herzfrequenzmessungen der Computeruhr nachvollziehbarer Darzustellen und kümmert sich um die Auswertungen der im 4-Minuten-Rhythmus ermittelten Messwerte.

Im Gegensatz zu NapBot setzt CardioBot nicht auf ein Abo, sonder wurde bislang zum Einmalpreis in Höhe von 3,49 Euro verkauft. Geld, das ihr euch aktuell sparen könnt. Momentan lässt sich die CardioBot-Applikation für Apple Watch und iPhone kostenlos aus dem App Store laden.

Der 5MB kleine Download setzt mindestens iOS 12 und watchOS 5 zum Einsatz voraus.

Ihre Apple Watch misst Ihre Herzfrequenz während des Tages alle 4 Minuten. Mit CardioBot können Sie die von der Apple Watch erfassten Daten leicht verstehen, so dass Sie Ihren Lebensstil verbessern und Muster entdecken können. CardioBot ist eine iPhone-App, die die von der Apple Watch im HealthKit gespeicherten Herzfrequenzdaten liest. Die App trennt die Messwerte in niedrige, ruhende, hohe, ruhende und erhöhte Herzfrequenz durch verschiedene Farben und Diagramme, so dass Sie Durchschnittswerte auf einen Blick erkennen können.