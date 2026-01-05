Fender: Kopfhörer und portable Lautsprecher mit High-End-Features

Der Instrumentenbauer Fender erkundet mit seiner Produktlinie Fender Audio einen neuen Geschäftsbereich. Die unter diesem Label angebotenen Bluetooth-Lautsprecher und Kopfhörer sollen die klassischen Produktbereiche des Unternehmens ergänzen. Fender hat sich ursprünglich vor allem als Hersteller von hochwertigen Gitarren und Verstärkern einen Namen gemacht.

Unter der Produktbezeichnung Mix hat Fender einen neuen Over-Ear-Kopfhörer vorgestellt. Dieser soll sich durch ein modulares Konzept und erweiterte Möglichkeiten zur hochwertigen Audioübertragung von vergleichbaren Modellen abheben.

Zum Lieferumfang gehört ein USB-C-Sender, der auf Basis unterschiedlicher Funkstandards eine stabile Audioübertragung mit geringer Verzögerung an unterschiedliche Endgeräte ermöglichen soll. Zudem unterstützt der Mix-Kopfhörer von Fender das verlustfreie Audio-Streaming über USB-C.

Der Kopfhörer verfügt über eine ANC-Funktion. Mit aktivierter Geräuschunterdrückung beträgt die Akkulaufzeit bis zu 52 Stunden. Ohne ANC sind laut Hersteller sogar bis zu 100 Stunden dauerhafter Musikgenuss möglich.

Einen konkreten Termin für den Verkaufsstart gibt es noch nicht. Die Kopfhörer sollen im Laufe des Jahres für rund 300 Euro erhältlich sein.

Elie 06 und 12: Portable High-End-Lautsprecher von Fender

Ergänzend dazu bietet Fender künftig auch zwei Bluetooth-Lautsprecher in unterschiedlichen Größen an. Die Modelle Elie 06 und Elie 12 setzen laut Hersteller auf integrierte Tieftöner und eine Kombination aus digitaler Signalverarbeitung und einem speziell angepassten System-on-a-Chip. Auf diese Weise ließe sich auch bei hohen Lautstärken eine klare und kontrollierte Wiedergabe erreichen.

Insbesondere beim Blick auf die vorhandenen Anschlussmöglichkeiten zeigt sich, dass Fender auf reichlich Erfahrung im Audiobereich zurückgreifen kann. Neben Bluetooth und der Möglichkeit zum Anschluss von Mikrofonen oder anderen Geräten über XLR lassen sich zwei weitere Geräte drahtlos mithilfe des proprietären Telepath-Systems von Fender verbinden.

Spätestens beim Blick auf den Preis wird klar, dass sich Fender hier vom Gros der günstigen Standard-Lautsprecher absetzen will. Das kleinere Modell Elie 06 wird hierzulande voraussichtlich rund 300 Euro kosten und für den Elie 12 muss man mit einem Preis von 400 Euro rechnen.